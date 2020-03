– Douze nouveaux cas du coronavirus (Covid-19), dont un décès, ont été enregistrés en Algérie, portant le nombre de cas confirmés à 72 et les décès à six (6), indique mercredi le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, dans un communiqué. Le 6e mort est un « un homme âgé de 62 ans dans la wilaya de Blida, pour atteindre un total de soixante-douze (72) cas confirmés dont six (6) décès », a précisé le communiqué. Pour les nouveaux cas, le ministère a fait savoir qu’il s’agit de « quatre (4) cas dans la wilaya d’Alger, quatre (4) cas dans la wilaya de Blida, un (1) cas dans la wilaya de Bejaia, un (1) cas dans la wilaya de Skikda, un (1) cas dans la wilaya de Tizi-Ouzou et un (1) cas dans la wilaya de Médéa ».

