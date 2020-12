Quatre cent vingt six (426) nouveaux cas confirmés de Coronavirus, 389 guérisons et 9 décès ont été enregistrés durant les dernières 24 heures en Algérie, a annoncé, jeudi à Alger, le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus, Dr Djamel Fourar. Le total des cas confirmés s’élève ainsi à 93.933 dont 426 nouveaux cas, soit 1,0 cas pour 100.000 habitants lors des dernières 24 heures, celui des décès à 2640 cas, alors que le nombre de patients guéris est passé à 62.089, a précisé Dr Fourar lors du point de presse quotidien consacré à l’évolution de la pandémie de Covid-19. En outre, 14 wilayas ont recensé durant les dernières 24 heures moins de 9 cas, 19 n’ayant enregistré aucun cas, alors que 15 autres ont enregistré plus de 10 cas. Par ailleurs, 45 patients sont actuellement en soins intensifs, a-t-il également fait savoir.

Articles similaires