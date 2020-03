Avec les 42 nouveaux cas confirmés de coronavirus (Covid-19) et un nouveau décès enregistrés durant les dernières 24 heures en Algérie, le nombre de cas confirmés est désormais de 409 et celui des décès de 26. « Le cas de décès a été enregistré dans la wilaya de Bordj Bou Arreridj. Il s’agit d’une femme émigrée âgée de 71 ans« , a précisé le Pr. Fourar dans un point de presse. Il a relevé, dans ce nouveau bilan, que « les 409 cas sont répartis à travers trente-six (36) wilayas, dont 180 à Blida, ce qui représente 44% du nombre global des personnes infectées », ajoutant que « 75% des personnes infectées par le Covid-19 ont été enregistrées à travers cinq (5) wilayas, à savoir Blida, Alger, Oran, Tizi-Ouzou et Tipasa, alors que « seize (16) wilayas ont enregistré, quant à elles, de un (1) à trois (3) cas« . Parmi les 409 cas enregistrés, figurent « 225 de sexe masculin et 184 de sexe féminin« , a-t-il précisé, ajoutant que « 35% des cas enregistrés dépassent l’âge de 60 ans« . « Les 26 décès ont été enregistrés au niveau de onze (11) wilayas, dont neuf (9) à Blida, soit 35% du nombre total des décès avec une moyenne d’âge de 64 ans et dont la majorité souffrait de maladies chroniques« , a souligné le Pr. Fourar, affirmant que « le nombre des personnes guéries n’a pas changé et reste à 29« .

