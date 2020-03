Trente-quatre nouveaux cas du coronavirus (Covid-19), dont deux décès, ont été enregistrés, mardi en Algérie, portant le nombre de cas confirmés à 264 et les décès à dix-neuf, a révélé le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus, Djamel Fourar. Les deux cas de décès concernent un homme âgé de 72 ans et celui d’un immigré âgé de 70 ans et respectivement enregistrés dans les wilayas de Tizi-Ouzou et de Boumerdés, a précisé le Dr Fourar. Sur les 19 décès déplorés à ce jour, huit (08) ont été recensés à Blida, soit 47 % du total des décès, alors que la moyenne d’âge est de 67 ans, sachant que ces cas souffraient de maladies chroniques. Sur les 264 cas confirmés, 143 relèvent de la wilaya de Blida, soit 54 % de la totalité des contaminations réparties sur 27 wilayas, dont 95 ayant enregistré entre un et trois cas, a détaillé Dr Fourar, lors du point de presse quotidien, consacrée à l’évolution de l’épidémie dans notre pays. Selon le même bilan, 138 hommes et 126 femmes ont ainsi été infectés dont 32 % âgés de plus de 60 ans, tandis que 24 cas ont pu quitter les hôpitaux après leur rémission au moment, où 388 autres cas suspects y demeurent, en attendant les résultats des analyses les concernant. Le Dr Fourar a réitéré « la mobilisation » du secteur de la santé, en coordination avec d’autres départements, et son maintien « au plus haut niveau d’alerte » afin d’endiguer la propagation du virus, faisant savoir la mise en application du nouveau protocole de traitement au profit des cas confirmés, au niveau des services de santé de référence. « Une décision prise sur la base de l’expérience de certains pays l’ayant déjà testé », a-t-il ajouté.

