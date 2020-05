Cent-cinquante-neuf (159) cas confirmés au coronavirus (Covid-19) et six (6) décès ont été enregistrés durant les dernières 24 heures en Algérie, portant le nombre des cas confirmés à 4997 et celui des décès à 476, a indiqué mercredi à Alger le porte-parole du comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus, Djamel Fourar. Les nouveaux décès ont été enregistrés à Alger, Oran, Khenchela, Tipaza, Tiaret et Mascara, a précisé M. Fourar lors du point de presse quotidien consacré à l’évolution de la situation pandémique du Covid-19, ajoutant que le nombre des cas confirmés sont répartis sur les 48 wilayas du pays. Le nombre des cas guéris a atteint 2197, dont 130 durant les dernières 24 heures, a-t-il mentionné. Pour les tranches d’âge, les personnes âgées entre 25 et 60 ans représentent 56% du total des cas confirmés au Covid-19, alors que 65,5% des cas de décès concernent les personnes âgées de 65 ans et plus. M. Fourar a fait également savoir que 16 wilayas n’ont recensé aucun nouveau cas ce mercredi, alors que 24 wilayas ont enregistré entre un (1) et cinq (5) cas et 8 autres ont enregistré plus de 5 cas. Il a relevé que les wilayas d’Oran, Constantine, Tipaza, Ouargla et Tiaret ont enregistré le plus grand nombre de cas ces dernières 24 heures. M. Fourar a indiqué, en outre, que le nombre de cas sous traitement s’élève à 8298 et comprend 3390 cas confirmés suivant l’analyse du laboratoire et 4908 cas suspects diagnostiqués par radiologie et scanner, précisant que 16 patients sont toujours en soins intensifs.

