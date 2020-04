Cent-cinquante-huit (158) nouveaux cas confirmés de coronavirus (Covid-19) et six (6) nouveaux décès ont été enregistrés lors des dernières 24 heures en Algérie, portant ainsi le nombre des cas confirmés à 4006 et celui des décès à 450, a indiqué jeudi le porte-parole du comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus, Djamel Fourar, lors du point de presse quotidien consacré à l’évolution de l’épidémie.

