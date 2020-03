Deux nouveaux cas de Coronavirus ont été enregistrés lundi en Algérie portant à cinq le nombre de cas confirmés, indique un communiqué (dont « reporters » a reçu une copie) du ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière (voir image en dessous). « Deux nouveaux cas confirmés de Coronavirus (Covid-19) d’une même famille ont été enregistrés, lundi, portant à cinq (05) le nombre global des cas confirmés« , a précisé le communiqué.

Communiqué du ministère

« L’enquête épidémiologique est toujours en cours pour identifier les personnes ayant été en contact avec le ressortissant algérien et ses deux filles résidant en France« , selon la même source. Concernant le suivi quotidien, le communiqué a rappelé que « le ministère de la Santé a enregistré, jusqu’à la date du dimanche 1 mars, 3 nouveaux cas confirmés de Coronavirus. Il s’agit du cas du ressortissant italien, annoncé le 25 février dernier, et deux autres personnes de Blida, en l’occurrence une femme de 53 ans et sa fille âgée de 24 ans« , a ajouté la source. Le dispositif de vigilance mis en place par le ministère de la Santé reste en vigueur, au moment où les équipes de santé demeurent mobilisées et au plus haut niveau de vigilance, a rappelé le communiqué. Le ministère appelle au respect des mesures de prévention nécessaires, a conclu la source.