Causant plus de quinze mille morts dans le monde, le coronavirus n’épargne pas les célébrités et les artistes du monde entier avec l’annonce dimanche dernier du décès de l’Américain DJ Black N Mild, âgées 44 ans, après avoir contracté le coronavirus.

Oliver Stokes Jr de son vrai nom était un artiste américain de la Nouvelle-Orléans, notamment célèbre pour ses émissions « Bounce » 104.5 et « Rhythm and Bounce ». En parallèle de son activité musicale, DJ Black N Mild avait commencé à travailler dans une école en juillet 2019. Il a quitté ses fonctions le 9 mars et pensait avoir une pneumonie. C’est le deuxième décès déclaré dans le monde de la musique après celui du roi du Soukouss, le chanteur congolais Aurlus Mébélé, décédé le 19 mars des suites du Covid-19. Sa fille, la rappeuse Liza Monet, avait annoncé la nouvelle sur les réseaux sociaux. Il est aussi à noter le décès du père de la romancière succès Amélie Nothomb, Patrick Nothomb, qui a succombé d’une crise cardiaque après avoir été touché par le coronavirus. Ce docteur en droit avait été ambassadeur de Belgique en Thaïlande entre 1985 et 1988.

Le chanteur Lenni Kim a quant à lui révélé sur Instagram qu’il avait contracté le coronavirus ainsi que sa mère. Souffrant de courbatures, de maux de tête et d’une toux marquée, ils se sont rendus aux urgences le 18 mars dernier et ont subi le test de dépistage qui s’est révélé positif. Si le chanteur de 18 ans se porte plutôt bien, ainsi que sa mère, il appelle ses abonnés à faire preuve de la plus grande vigilance et rappelle que le virus est « très virulent ».

Par ailleurs, chaque jour qui passe dévoiles le nom de célébrités contaminées par le Covid-19. Ainsi, la journée d’hier a notamment été marquée par l’annonce qu’Harvey Weinstein a été testé positif au coronavirus, après avoir séjourné à la prison de Rikers Island de New York, puis au centre pénitencier de Wende, où deux détenus sont eux aussi contaminés mais isolés, rapportent différents médias internationaux. Le producteur de 68 ans, condamné à 23 ans de prison pour agression sexuelle et viol, ignore où il a contracté le virus, mais a été placé en isolement, pour l’heure.

Les acteurs américains les plus touchés

La liste des acteurs américains contaminés par le coronavirus s’allonge aussi avec l’annonce de l’acteur Daniel Dae Kim, connu pour ses rôles dans « Lost » et « Hawaï 5-0 ». La star de 51 ans a annoncé la nouvelle sur Instagram, en postant une vidéo de 10 minutes sur son compte le 20 mars dernier. Il a raconté avoir senti les premiers symptômes du Covid-19 lors de son vol reliant les Etats-Unis à Hawaï, alors qu’il rentrait auprès des siens après que le tournage de la série « New Amsterdam » ait été interrompu à New York. Le comédien originaire de Corée du Sud s’est rendu à la clinique d’Honolulu où il a été testé au virus. L’acteur américain a aussi dénoncé dans son post le racisme envers le faciès asiatique dans le contexte de coronavirus en s’insurgeant : « Frapper au hasard des asiatiques américains âgés, parfois sans abri, est lâche, terrible et inexcusable ». «Oui, je suis asiatique, et oui, j’ai le coronavirus, mais je ne l’ai pas attrapé en Chine, je l’ai attrapé en Amérique », a-t-il expliqué. L’acteur américain Idris Elba a aussi été testé positif au coronavirus. Il a informé ses fans sur Twitter. « Je me sens bien, je n’ai pas de symptômes pour l’instant mais je me suis isolé depuis que j’ai découvert que j’avais pu être exposé au virus », a expliqué l’acteur de 47 ans, qui a également posté une vidéo dans laquelle il apparaît aux côtés de son épouse.

De son côté, Kristofer Hivju, qui interprète Tormund Giantsbane dans la série « Game Of Thrones », a également été contaminé au Covid-19. Le comédien de 41 ans a indiqué, sur Instagram : « Ma famille et moi-même sommes en confinement à la maison pour tout le temps que cela durera. Nous sommes en bonne santé – je n’ai que des symptômes d’un rhume». Une autre star de la série « Game of Thrones », Indira Varma a annoncé qu’elle était contaminée par le Covid-19. L’interprète d’Ellaria Sand a communiqué la nouvelle depuis son compte Instagram : « Tellement triste que notre spectacle et beaucoup d’autres dans le monde aient été affectés par la pandémie du Covid-19 (…) Je suis au lit avec [le coronavirus] et ce n’est pas joli à voir. Restez en sécurité et faites preuve de bonté autour de vous ». Indira Varma était notamment à l’affiche d’une pièce de théâtre à Londres avec Emilia Clarke, une autre actrice de la série de HBO.

Tom Hanks et Rita Wilson vont mieux

Après près de deux semaines de quarantaine en Australie, Rita Wilson et Tom Hanks, qui ont le 12 mars derniers été les premières stars hollywoodiennes à annoncer avoir contracté le nouveau coronavirus, affirment à leurs fans qu’ils « vont mieux ». C’est le message rassurant qu’a posté, hier, 23 mars, l’acteur américain au sujet de son épouse et de lui-même, sur son compte Twitter. Tom Hanks se trouvait avec son épouse en Australie pour les préparatifs du tournage d’un film de Baz Luhrmann consacré à Elvis Presley, et dans lequel l’acteur aux deux Oscars doit incarner l’imprésario du King, le célèbre « colonel » Tom Parker. Sur son compte dans son tweet daté du 23 mars, il écrit « Hey, les amis, deux semaines sont passées depuis les premiers symptômes et nous nous sentons mieux », a écrit l’artiste, exhortant ses abonnés à suivre les consignes de confinement. « S’abriter signifie cela : vous ne le transmettez à personne, personne ne vous le transmet. Du bon sens, non ? », a-t-il encore tweeté. « Cela va prendre du temps, mais si nous prenons soin les uns des autres, si nous aidons là où nous le pouvons et réconfortons (les autres), ça aussi ça passera. On peut s’en sortir ».