L’heure du retour a sonné. Plusieurs clubs chinois, qui avaient quitté leur pays quand le nombre de cas de coronavirus y avait explosé, effectuent leur retour alors que la pandémie se développe de manière exponentielle hors de Chine. Le club de Wuhan, ville où est apparu le virus en premier, s’entraînait en Espagne depuis fin janvier mais en est parti ce week-end, après que la maladie a gagné le pays, avec 288 morts selon le dernier bilan, amenant le gouvernement à prendre des mesures drastiques.

Le Wuhan Zall s’entraînera à présent à Shenzhen, dans le sud-ouest de la Chine. Bien que le nombre de nouveaux cas de coronavirus découverts quotidiennement en Chine ait considérablement chuté, la ville de Wuhan reste en quarantaine. «La situation s’est inversée, a estimé auprès des médias chinois l’attaquant du Wuhan Zall, Leo Baptistao. Nous sommes plus en danger (en Espagne). Cela paraît mieux de partir», a-t-il ajouté.



Championnat : reprise en mai ?

Le retour en Chine est pourtant rendu difficile par la coupure de nombreuses liaisons aériennes, ainsi que par la stricte quarantaine imposée aux passagers arrivant en Chine de l’étranger. Le Wuhan Zall était ainsi bloqué à Francfort (Allemagne) dimanche, affirment plusieurs médias chinois. La localisation actuelle des joueurs n’est pas connue, et il n’est pas sûr que le club soit arrivé en Chine.

D’autres clubs ont décidé de rentrer, notamment le champion de Chine en titre, le Guangzhou Evergrande, et son dauphin, le Beijing Guoan. Hier, Guangzhou, qui s’entraînait ces dernières semaines à Dubaï, a également fait son retour. En raison du coronavirus, le début de la saison de Super League chinoise, prévu le 22 février, a été reporté à une date inconnue. Selon des médias, le championnat pourrait débuter en mai, à huis clos. L’équipe nationale s’entraîne quant à elle toujours à Dubaï. Mais la sélection s’organise elle aussi pour rentrer en Chine aussi vite que possible, même si son retour est également délicat. n

