Algérie Télécom a annoncé jeudi que toutes ses dispositions prévues dans le cadre de la lutte contre la propagation du Covid-19 sont reconduites jusqu’à la fin de la période de confinement. « Désormais, tous les clients Idoom ADSL et Idoom fibre pourront bénéficier jusqu’à 6 jours de connexion gratuites supplémentaires« , précise la même source. Cette offre est valable pour les rechargements utilisant le paiement électronique via la carte électronique Edahabia ou la carte interbancaire (CIB) à partir de l’espace client https://ec.at.dz et l’application mobile. Elle est aussi valable pour ceux utilisant les cartes de recharge en appelant le 1500 à partir d’une ligne fixe ou mobile. Pour toute information, Algérie Télécom invite ses abonnés à contacter le service client en composant le 12 ou à consulter son site internet sur : www.at.dz.

Articles similaires