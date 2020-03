La Compagnie nationale Air Algérie a décidé de suspendre temporairement tous ses vols « de et vers » la France au départ des villes de Sétif, Batna, Tlemcen, El Oued, Biskra, Chlef, Bejaia et Annaba, comme mesure préventive contre la propagation du coronavirus, a t-elle indiqué vendredi dans un communiqué. Air Algérie a décidé également de réduire, à partir de demain 14 mars au 4 avril, ses vols « de et vers » la France au départ d’Alger, Oran et Constantine, ajoute la même source. De plus, elle suspend tous ses vols « de et vers » l’Espagne à compter du 16 mars au 4 avril 2020. Les passagers impactés par les perturbations de leurs vols, peuvent bénéficier d’un changement de réservation , d’un report ou d’un remboursement sans frais, précise le communiqué. A rappeler que Air Algérie avait annoncé mercredi dernier la suspension des vols « de et vers » Rome (Italie) à partir de dimanche 15 mars, au titre de mesure préventive en raison de la propagation du nouveau Coronavirus en Italie.

