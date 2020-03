La compagnie nationale Air Algérie a annoncé mercredi la suspension des vols de et vers Rome (Italie) à partir de dimanche 15 mars, au titre de mesure préventive en raison de la propagation du nouveau Coronavirus en Italie, a indiqué un communiqué de la compagnie, repris par l’APS. « Les clients impactés par ces annulations peuvent changer de réservation sans frais auprès de leur agence« , a précisé la même source. La décision de suspendre les vols assurés par Air Algérie de et vers Rome intervient après celle prise le 9 mars pour les vols à destination de Milan, deuxième ville italienne desservie par la compagnie nationale. L’Italie, le pays le plus affecté d’Europe par le coronavirus – avec un bilan de 631 morts jusqu’à présent, a imposé des mesures draconiennes pour empêcher la propagation de l’épidémie, ordonnant aux 60 millions d’Italiens de restreindre leurs déplacements jusqu’au 3 avril, qui peuvent juste sortir pour travailler, se faire soigner ou acheter à manger. A l’instar de l’ensemble des compagnies aériennes, Air Algérie avait déjà pris des dispositions préventives en mettant à la disposition des personnels naviguant des kits sanitaires (gants, masques et combinaisons spéciales) lors des vols à destinations des régions où a été enregistré le virus outre la désinfection des avions avant le décollage et après l’atterrissage.

