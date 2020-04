139 nouveaux cas confirmés de coronavirus (Covid-19) et 25 nouveaux décès ont été enregistrés durant les dernières 24 heures en Algérie, portant le nombre de cas confirmés à 986 et celui des décès à 83, a indiqué jeudi à Alger, le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus, Pr Djamel Fourar, rapporte l’APS. Les nouveaux décès ont été enregistrés au niveau des wilayas de Blida (5 cas), Alger (5), Sétif (4), Médéa (4) Ain Defla (2) et un seul cas pour les wilayas de Tiaret, Oum El-Bouaghi, Tipasa, Boumerdes et Batna, a précisé le Pr Fourar lors du point de presse quotidien consacré à l’évolution de la pandémie. Les 986 cas confirmés au coronavirus ont été enregistrés au niveau de quarante (40) wilayas, notamment à Blida avec 385 cas suivie d’Alger avec 154 cas, Oran (62) et Tizi Ouzou (40), a-t-il indiqué, relevant que « 553 des malades sont de sexe masculin et 433 de sexe féminin« . Concernent le nombre des personnes guéries, le même responsable a fait savoir qu’il restait toujours à 61. Le même responsable a tenu, en outre, à réitérer la nécessité pour les citoyens de « respecter les recommandations des spécialistes s’agissant des règles d’hygiène personnelle et environnementale ainsi que des conditions de confinement sanitaire, afin d’éviter toute contagion au coronavirus.

