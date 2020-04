Quatre vint quatorze nouveaux cas confirmés de coronavirus (Covid-19) et 30 nouveaux décès ont été enregistrés en Algérie, portant le nombre de cas confirmés à 1666 et celui des décès à 235, a indiqué jeudi à Alger, le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus, Djamel Fourar, lors du point de presse quotidien consacré à l’évolution de la pandémie.

S’exprimant lors du point de presse quotidien consacré à l’évolution de la pandémie, le Pr. Fourar a précisé que la totalité des cas de décès étaient répartis sur 34 wilayas, tandis que le nombre de décès recensé entre (31 mars et 9 avril) se répartit sur 10 wilayas, dont notamment Alger (13 cas) et Blida (5). Les nouveaux cas confirmés ont été enregistrés au niveau de 25 wilaya, a-t-il expliqué, rappelant que le total des cas confirmés a été enregistré au niveau de 45 wilayas. Le coronavirus a affecté 971 hommes (58% des cas) et 695 femmes (42%), a ajouté Pr. Fourar, relevant que 39 % des malades dépassent l’âge de 60 ans. Concernant les malades guéris, Pr. Fourar a fait savoir que leur nombre a augmenté pour atteindre 347 cas dont 123 à Blida et 69 à Alger, sachant qu’aucun cas de contamination n’a été enregistré au niveau de 20 wilayas, les dernières 24 heures et qu’un nombre variant entre un et deux cas a été recensé dans 15 wilayas. Il a également indiqué que 1704 malades sont sous le traitement de la chloroquine, dont certains ont été diagnostiqué grâce au scanner thoracique.

Articles similaires