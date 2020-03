Quatre nouveaux cas de Coronavirus (Covid-19) ont été confirmés mercredi en Algérie, portant à douze le nombre de personnes infectées par le virus dans le pays, a annoncé le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière. Ces nouveaux cas « ont été enregistrés dans la même famille pour atteindre un total de douze cas confirmés », indique le ministère dans un communiqué, précisant que « l’enquête épidémiologique se poursuit pour retrouver et identifier toutes les personnes qui étaient en contact avec le ressortissant algérien et sa fille, tous deux résidant en France ».

