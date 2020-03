La pandémie mondiale de coronavirus continue d’ébranler le monde. L’angoisse qui s’est emparée des gens soucieux de leur santé et celle de leurs proches fait oublier, pour l’heure, une autre anxiété qui devrait vite survenir. L’économie mondiale semble déjà entrée dans une phase de ralentissement, dont les conséquences seront difficiles à entrevoir.

La situation de confinement strict de pays qui, d’habitude, impriment le rythme du monde en matière économique et commerciale, ne sera pas sans conséquences. Les économies sont tellement interdépendantes que le ralentissement risque de provoquer, tel l’effet dominos, des effets en chaîne. L’Algérie, dont la dépendance aux hydrocarbures (frappés de plein fouet par la crise pandémique) la maintient dans un état de précarité, est plus que jamais face à une épreuve. Une décision de confinement généralisé sera particulièrement difficile à appliquer dans un environnement comme le nôtre. Pour l’heure, l’urgence sanitaire recommande de différer les prévisions. Mais la fragilité de l’économie nationale n’aidera pas à juguler et à absorber les répliques de l’effet Corona. Après plus d’une année d’instabilité économique et managériale, à cause de contingences politiques, le pays bascule aujourd’hui, à l’instar des pays du monde, dans cette phase d’incertitude sanitaire dont la finalité n’est pas encore visible. Le fait de partager l’épreuve Covid-19 avec d’autre pays plus nantis n’exempte pas l’Algérie des conséquences qui peuvent être particulièrement dures pour une économie vulnérable, puisque ne reposant pas sur ses atouts pérennes. Le collapsus qui frappera le système économique mondial, du moins celui actuel avec ses contradictions, devrait être inéluctable. L’économie mondiale ne pourrait résister au ralentissement sans conséquences. L’on prédit déjà faillite et banqueroute du système boursier et financier mondial. Il sera, selon les spécialistes, similaire, voire plus grave, que les crises et autres krachs que l’économie mondiale a connu durant les dernières décennies. Les décideurs algériens en ont-ils conscience pour en tirer les conséquences ? Et profiter du chamboulement qui en résultera ?

