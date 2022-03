Le ministère des Affaires religieuses et des wakfs a décidé de lever les mesures de distanciation pendant l’accomplissement de la prière et renouer avec ” la prière ordinaire”, et ce, au regard de ” l’amélioration notable” de la situation sanitaire relative au Coronavirus que l’Algérie a connue.

“Au regard de l’amélioration notable de la situation sanitaire et suite à la réunion de coordination et de concertation avec le comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus, la commission ministérielle de la fatwa a appelé à l’allégement des mesures préventives relatives aux mosquées, en adéquation avec les nouveautés sanitaires, tout en maintenant un degré requis de précautions appropriées à la situation actuelle”, a indiqué mardi un communiqué du ministère.

Toutefois, le ministère évoque “l’éventualité de renouer avec l’application de tous les dispositifs sanitaires préventifs, si d’autres développements sur la situation épidémiologique surviennent”.

Le ministère a également décidé d’ouvrir les salles de prière réservées aux femmes, les bibliothèques dans les mosquées et de reprendre les “Dourous” hebdomadaires, les “Halaqat” d’enseignement, ainsi que l’activité scientifique et éducative des “Mourchidate” et des enseignants du Coran, avec ” la poursuite par les imams de l’allégement des prières, des prêches et des Dourous”.

La commission de la fatwa a, en outre, mis l’accent sur la nécessité de ” poursuivre la prise de certaines mesures préventives, comme le port du masque et le respect de l’hygiène et de la stérilisation, relevant que le virus ” existe toujours et que la précaution est doit être de mise”.

Par ailleurs, la commission a appelé à adhérer à la vaccination contre le Corona, dans le but de concrétiser “davantage d’exploits dans la situation sanitaire et parvenir à l’immunité collective”, tout en “faisant montre de vigilance et d’esprit de solidarité entre les membres de la société et en collaborant avec les autorités compétentes en charge de la situation sanitaire”.