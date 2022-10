La Corée du Nord a tiré deux nouveaux missiles balistiques dans la nuit de samedi à dimanche, portant à huit les lancements effectués en deux semaines dans un climat de tensions accrues avec Washington. Plus tôt samedi, Pyongyang avait défendu la récente accélération de ses essais d’armement comme une « réaction légitime » face à des « menaces militaires directes des Etats-Unis ». Washington, Séoul et Tokyo voient pour leur part dans ces tirs de missiles une « grave menace pour la paix et la sécurité ». Dans la nuit, Pyongyang a tiré deux de ces engins vers la mer depuis le sud-est du pays, a annoncé l’armée sud-coréenne, citée par l’agence de presse Yonhap. Selon l’agence nippone Kyodo, le vice-ministre de la défense japonais, Toshiro Ino, a dit qu’il était possible que ces missiles aient été lancés par des sous-marins. Leur mise à feu a eu lieu juste avant 02H00 heure locale (17H00 GMT) et ils ont parcouru 350 kilomètres à une altitude maximale de 100 kilomètres, a expliqué M. Ino.

Citant le gouvernement nippon, cette même agence a précisé que les deux missiles avaient été tirés en direction de la mer du Japon et qu’ils semblaient être retombés en dehors de la zone économique exclusive japonaise. Les garde-côtes ont indiqué n’avoir reçu jusqu’à présent aucun rapport faisant état de dommages causés aux navires japonais, a rapporté la chaîne publique NHK. Le commandement Indo-Pacifique des Etats-Unis (IndoPacom) a de son côté déclaré dans un communiqué être « au fait du lancement de deux missiles balistiques », affirmant que sa volonté de défendre ses alliés japonais et coréens demeurait « intacte ».

Ces septième et huitième tirs en deux semaines surviennent sur fond de tensions croissantes avec les Etats-Unis, qui ont intensifié sur la même période leurs exercices militaires conjoints avec Séoul et Tokyo. « Tout en renforçant sa surveillance et sa vigilance, notre armée reste prête à entrer en action sur le champ, en coopération étroite avec les Etats-Unis », a réagi l’état-major interarmées sud-coréen dans un communiqué. n

