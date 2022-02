Par Feriel Nourine

La stratégie de coopération de l’Algérie ne cesse de se déployer à l’international, se diversifiant au gré des opportunités qui lui sont offertes et multipliant, à l’occasion, les contrats et autres mémorandums versés au compte d’un partenariat qui se veut tous azimuts.

C’est dans ce cadre qu’il faudra sans doute inscrire la série de mémorandums d’entente et d’accords de coopération signés hier à Doha à l’occasion de la visite de Abdelmadjid Tebboune dans ce pays.

Mais bien plus qu’un partenariat économique à valeur de gagnant-gagnant, cette opération en terre qatarie porte sur le politique, le juridique et le judiciaire, l’éducatif et le social. Elle consolide ainsi ce rapprochement que les deux pays sont en train de bâtir en multipliant les initiatives en ce sens.

En effet, les secteurs concernés par les accords signés hier, sous la supervision du Président Tebboune et l’Emir du Qatar Cheikh Tamim ben Hamad Al-Thani ont cette plus-value de rapprochement que le caractère « affairiste » du secteur économique a souvent des difficultés à offrir, encore plus à garantir.

Bien plus que cela, des relations renforcées en politique, en juridique, en éducatif et en social peuvent servir de socle solide aux multitudes d’accords de partenariat économique qui lient l’Algérie et le Qatar et, partant, à raffermir les liens sur ce registre qui offre des opportunités aux deux pays. Deux pays qui multiplient les initiatives dans cette perspective à travers un échange de visites entre leurs plus hauts responsables, dont celle qu’effectue Tebboune au Qatar. Laquelle vient encourager davantage la voie vers un partenariat encore plus fructueux que les Qataris ne manquent plus aucune occasion pour en dessiner les contours en proposant différents projets susceptibles d’ouvrir de nouvelles perspectives de coopération. Et d’investissement surtout.

Articles similaires