Le Général d’Armée Saïd Chanegriha, Chef d’Etat-Major de l’Armée nationale populaire, a reçu, mardi à Alger, l’Air Marechal Martin Elliot Sampson, Haut Conseiller de la Défense britannique pour la région MENA, en visite en Algérie à la tête d’une importante délégation militaire, indique le ministère de la Défense nationale dans un communiqué. Lors de cette audience qui s’est tenue au siège de l’Etat-Major de l’ANP et à laquelle ont pris part des officiers généraux du ministère de la Défense nationale et de l’Etat-Major de l’ANP, aux côtés des membres de la délégation militaire britannique, les deux parties «ont passé en revue l’état de la coopération bilatérale entre les deux pays et examiné, ensemble, les voies et moyens pour la consolider davantage. Ils ont également abordé la situation sécuritaire sur les plans régional et international», précise la même source. Après avoir souhaité la bienvenue à la délégation hôte, le Général d’Armée a affirmé que «la concrétisation de cette visite est à même de permettre la diversification et la promotion de la coopération militaire bilatérale», tout en exprimant «la disposition de notre pays à mettre en œuvre les mesures pratiques visant à atteindre la dynamique souhaitée». «La concrétisation de votre visite aujourd’hui reflète l’intérêt que vous portez à l’examen des voies et moyens à même de permettre la diversification et la promotion de la coopération militaire bilatérale», a-t-il indiqué. «Nous tenons à vous faire part de notre entière disposition à mettre en œuvre les mesures pratiques afin d’atteindre la dynamique ambitionnée, sur la base d’une coopération sincère et d’une démarche clairvoyante, pérenne et pragmatique», a-t-il ajouté. Le Général d’Armée a souligné qu’il «serait utile d’inscrire la dynamique de la coopération bilatérale entre les deux parties dans le cadre d’une démarche visant à aller de l’avant en valorisant les excellentes relations qui lient les armées des deux pays, notamment dans le domaine de la formation». «En ce qui concerne la diversification des activités relatives à notre coopération bilatérale, je propose de procéder, ensemble, à l’examen des opportunités offertes et des domaines de leur concrétisation, notamment la formation», a poursuivi le Général d’Armée. A ce titre, a-t-il ajouté, «il serait utile d’inscrire cette dynamique dans le cadre d’une démarche visant à aller de l’avant en valorisant les excellentes relations qui existent entre nos deux institutions, notamment à travers la mise en œuvre de tous les moyens possibles pour l’échange d’expériences et élargir, le mieux possible, les domaines de formation». Le Général d’Armée a souligné également que «l’Algérie, soucieuse du respect de ses décisions souveraines, entretient des relations économiques et militaires avec plusieurs pays amis». «Je tiens également à souligner, à cette occasion, que l’Algérie fait partie des Etats Non-alignés et est fière de son histoire, faite de gloires et de hauts-faits. Notre pays qui veille au respect de son indépendance et de ses décisions souveraines, entretient des relations économiques et militaires avec de nombreux pays amis», a-t-il affirmé. La rencontre a constitué également une opportunité pour les deux parties pour «échanger les analyses et les points de vue sur les questions d’intérêt commun», note le communiqué.

A ce titre, le Haut Conseiller de la Défense britannique pour la région MENA «a exprimé son appréciation des analyses objectives présentées par la partie algérienne relatives à la situation sécuritaire régionale et internationale», tout en mettant l’accent sur «la disposition de son pays à promouvoir davantage les relations militaires bilatérales dans les différents domaines». A l’issue de la rencontre, les deux parties «ont échangé des présents symboliques avant que M. l’Air Marechal Martin Elliot Sampson ne procède à la signature du livre d’or de l’Etat-Major de l’ANP». (APS)

