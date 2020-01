L’Algérie et la Turquie ont signé dimanche à Alger un accord portant renouvellement du contrat d’approvisionnement en gaz naturel liquéfié (GNL) pour les cinq (05) prochaines années. C’est ce qu’a indiqué, dimanche soir, le ministre de l’Energie, Mohamed Arkab, dont les propos ont été répercutés par l’agence APS.

« Nous avons signé un renouvellement de contrat permettant à l’Algérie d’approvisionner la Turquie en gaz naturel liquéfié (GNL) jusqu’à 2024 », a précisé le ministre en marge du Forum d’affaires algéro-turc, tenu dimanche à Alger. Selon le ministre de l’Energie, cet accord « permettra de renforcer les relations entre les deux pays dans le domaine énergétique », rappelant que l’Algérie détenait déjà 38% du marché turc de gaz de pétrole liquéfié (GPL). L’Algérie vient de renforcer davantage sa coopération énergétique avec la Turquie, en augmentant les volumes de gaz acheminés à destination de ce pays, étant donné qu’un premier contrat avait été récemment renouvelé avec la compagnie turque Botas. En effet, un contrat gazier de moyen terme a été conclu courant 2018 avec la société publique turque Botas. Il s’agit, plus précisément, d’un avenant à un contrat gazier datant de 2014 qui a été paraphé en vue d’augmenter le volume de gaz naturel liquéfié (GNL) exporté par l’Algérie à 5,4 milliards de m3/an, contre 4,4 milliards de m3/an auparavant. Ce énième contrat, conclu dimanche, est venu renforcer la part de marché du GNL algérien en Turquie, à l’heure où ce pays est traversé par un important gazoduc provenant de Russie. Cet accord, conclu avec les Turcs, rentre dans le cadre du renouvellement des contrats gaziers à long terme conclus par Sonatrach avec ses principaux clients. Le groupe public des hydrocarbures a déjà renouvelé sept de ces contrats, dont le dernier en date a été signé avec le Français Engie, il y a de cela quelques semaines. Ces contrats s’ajoutent à ceux conclus avec les trois compagnies italiennes Edison, ENI et Enel. Deux autres accords de renouvellement des contrats gaziers de long terme ont été conclus également avec la société portugaise Galp Energia et la firme espagnole Gas Natural Fenosa.

Sonatrach investit en Turquie

Au chapitre de la coopération énergétique avec la Turquie, outre le renouvellement du contrat d’approvisionnement en GNL, il a été question également d’un projet d’investissement de Sonatrach en Turquie. Il s’agit de la réalisation d’un complexe pétrochimique de production de propylène et de polypropylène (PDH-PP), qui sera réalisé dans la ville de Adana, en Turquie, dont les travaux seront entamés durant le premier semestre de 2020, à en croire le ministre de l’Energie. Rappelant que les contrats de ce partenariat avaient été conclus en septembre dernier, Mohamed Arkab a souligné que la réception du projet et l’entrée en production du complexe sont prévues 24 mois après le lancement des travaux de réalisation. Le projet, dont l’investissement est estimé à 1,4 milliard de dollars, est détenu à hauteur de 66% par la société turque Renaissance et 34% par l’entreprise nationale Sonatrach. Le ministre de l’Energie a estimé que ce partenariat permettra également un transfert de technologie en Algérie qui compte construire un complexe pétrochimique de production de propylène et de polypropylène à Arzew. Ce complexe, doté d’une capacité de production de 450 milles tonnes/an de polypropylène, sera approvisionné par le propane algérien et permettra à la Turquie de réduire ses importations en cette matière vitale. Pour l’Algérie, l’intérêt est double ; ce projet vient renforcer les investissements de Sonatrach dans le domaine de la transformation, option stratégique adoptée dans sa vision SH2030, après celui de Arzew, et traduit également la volonté de son déploiement à l’international avec une importance particulière puisqu’il s’agit du premier projet hors de l’Algérie avec une telle capacité, ce qui placera la compagnie nationale parmi les acteurs de l’industrie de production du polypropylène. Le groupe Sonatrach, à travers sa filiale SPIC (Sonatrach Petrolium Investment Corp) et la compagnie turque CPEY, filiale de Ronesans, ont signé, en septembre 2019, à Istanbul, l’ensemble des contrats nécessaires au lancement des études d’engineering du complexe pétrochimique pour la production de propylène et de polypropylène (PDH-PP).