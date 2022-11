Le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, Youcef Cherfa, et celui des Affaires sociales de la République de Tunisie, Malek Zahi, ont signé lundi à Alger le programme exécutif du Protocole de coopération bilatérale dans le domaine du travail et des relations professionnelles.

La signature du programme exécutif intervient dans le cadre du renforcement de la coopération entre les deux parties, et comprend divers domaines liés, notamment, aux relations du travail et à l’intégrité physique au travail. Dans une allocution à cette occasion, M. Cherfa a affirmé que ledit programme visait à renforcer la coopération bilatérale dans les domaines du travail, des relations professionnelles, de la santé et l’intégrité physique au travail, à travers l’échange d’expériences et l’élaboration des programmes de formation, outre la participation aux conférences et rencontres nationales et internationales.

Cette signature, estime-t-il, est «un saut qualitatif» en matière de consolidation et de promotion des relations bilatérales entre les deux pays. De son côté, le ministre tunisien a indiqué que la signature de ce programme exécutif s’inscrivait dans le cadre du renforcement de la coopération bilatérale «privilégiée», en lui insufflant une forte dynamique. Il a affirmé avoir pris connaissance du «grand progrès» réalisé par l’Algérie dans divers domaines dont, notamment, la carte électronique «Chifa», l’allocation chômage et la nomenclature algérienne des métiers et des emplois (NAME). M. Zahi avait suivi tôt dans la journée deux exposés sur la NAME et le dispositif de l’allocation chômage, ainsi que la plateforme électronique mise en place à cet effet, et avait écouté, lors d’une visite effectuée à l’Ecole supérieure de la Sécurité sociale (ESSS), un autre exposé sur cet édifice scientifique. Le ministre tunisien des Affaires sociales effectue, depuis dimanche, une visite en Algérie s’inscrivant dans le cadre du renforcement de la coopération bilatérale avec le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale. n

Articles similaires