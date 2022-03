Une délégation d’hommes d’affaires qataris de haut niveau effectuera prochainement une visite en Algérie afin de discuter avec des entreprises algériennes des projets de partenariats, a indiqué samedi la Chambre algérienne de commerce et d’industrie (CACI) dans un communiqué. Cette visite a été décidée lors de la rencontre des deux co-présidents du Conseil d’affaires algéro-qatari, Kamel Moula et Cheikh Fayssel Ben Kacem Al-Thani, tenue jeudi à Doha, en présence de l’ambassadeur d’Algérie au Qatar, Mostefa Boutoura. Lors de cette rencontre, «il a été convenu de la visite en Algérie, proposée pour mai prochain, d’une délégation d’hommes d’affaires qataris de haut niveau à l’effet de concrétiser des partenariats avec des entreprises algériennes», est-il indiqué dans le communiqué. Les deux co-présidents du Conseil d’affaires algéro-qatari se sont félicités de «la nouvelle impulsion des relations entre l’Algérie et le Qatar» suite à la dernière visite d’Etat au Qatar effectuée par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune en février dernier. Les deux parties ont évoqué les opportunités d’investissement, principalement dans les secteurs de l’agriculture, de l’industrie agroalimentaire et dans le tourisme, selon la même source. Ils ont également mis en avant «la nécessité d’intensifier les échanges commerciaux entre les deux pays». La CACI estime dans son communiqué qu’à l’issue de la visite d’Etat effectuée le 19 février dernier par le président Tebboune au Qatar à l’invitation de l’Emir Cheikh Tamim Ben Hamad AI-Thani, «des signaux forts ont été donnés par les deux chefs d’Etat pour le renforcement de la coopération économique entre les deux pays et le rapprochement des communautés d’affaires». C’est dans ce cadre, souligne le communiqué, que les deux co-présidents du conseil d’affaires algéro-qatari, se sont rencontrés afin de s’entretenir sur les perspectives de partenariat entre les entreprises algériennes et qataris.

