PAR NAZIM BRAHIMI

La coopération bilatérale algéro-mauritanienne s’est renforcée avec la signature, hier, de plusieurs accords touchant divers secteurs d’activité. Ce qui est de nature à donner plus de densité aux échanges entre les deux pays, qui œuvrent aussi à renforcer leur coordination pour faire face à l’insécurité à leurs frontières, condition sine qua none pour accroître le volume des échanges bilatéraux.

Des accords de coopération et des mémorandums d’entente ont été, en effet, signés au deuxième jour de la visite d’Etat qu’effectue, en Algérie, depuis lundi le président mauritanien, Mohamed Ould Cheikh El-Ghazouani, à l’invitation de M. Tebboune. Les deux présidents ont d’ailleurs présidé la cérémonie de paraphes des accords en question. Il s’agit d’un accord de coopération dans le domaine de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, signé par le ministre du secteur, Abdelbaki Benziane, et son homologue mauritanienne, Mme Amal Sidi Ould Cheikh Abdellah. Les deux ministres ont signé également un programme exécutif pour les années 2022, 2023, 2024. Par ailleurs, un protocole d’accord de coopération dans le domaine de la santé a été signé par le ministre du secteur et le ministre mauritanien de l’Emploi et de la Formation professionnelle, Taleb Ould Sid Ahmed. Un mémorandum d’entente dans le domaine de la Formation professionnelle a été paraphé par le ministre de la Formation et de l’Enseignement professionnels, Yacine Merabi, et son homologue mauritanien. Les signatures ont également porté sur un mémorandum d’entente dans le secteur des micro-entreprises, conclu côté algérien par le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de la Micro-entreprise, Nassim Diafat, et côté mauritanien, par le ministre de l’Emploi et de la Formation professionnelle.

Il ne fait point de doute, selon des observateurs, que la coopération entre les deux pays est appelée à toucher d’autres activités afin de renforcer le volume des exportations de l’Algérie vers la Mauritanie qui ont augmenté de 205% au cours du premier trimestre de 2021, par rapport à la même période en 2020, selon les données de la Direction générale des Douanes. Entre janvier et mars 2021, 111 opérations d’exportation vers la Mauritanie ont été réalisées via le poste frontalier terrestre Chahid Mustapha-Ben Boulaïd dans la wilaya de Tindouf, ce qui représente une augmentation de plus de 113% du nombre d’opérations d’exportation via ce point de passage, par rapport au premier trimestre de 2020.

A noter que les entretiens entre le président Tebboune et son homologue mauritanien ont été élargis aux membres des délégations des deux pays. Etaient présents à ces entretiens, les ministres de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, Kamel Beldjoud, de l’Energie et des Mines, Mohamed Arkab, de la Santé, Abderrahmane Benbouzid, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Abdelbaki Benziane, du Commerce et de la Promotion des exportations, Kamel Rezig, de la Formation et de l’Enseignement professionnels, Yacine Merabi, et du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de la Micro-entreprise, Nassim Dhiafat.



Création d’un Conseil d’affaires algéro-mauritanien

Une perspective que peut ouvrir vraisemblablement la création, à la faveur de cette visite du président mauritanien en Algérie, d’un Conseil d’Affaires algéro-mauritanien entre la CAPC et l’UNPM.

En effet, le président de la Confédération algérienne du patronat citoyen (CAPC), Samy Agli, et son homologue de l’Union nationale et du patronat mauritanien, Mohamed Zein El Abidine Ould Cheikh Ahmed, ont procédé, hier à Alger, à la signature d’un «Protocole d’accord» qui consacre la création d’un Conseil d’Affaires algéro-mauritanien. Ce cadre de coopération bilatérale devrait constituer une rampe de lancement pour donner un nouvel élan à ce partenariat.

«Ce Conseil d’affaires vient consolider et renforcer la coopération entre deux économies en pleine dynamique de restructuration, de transformation et d’ouverture», a-t-on expliqué lors de la cérémonie de signature. La création de ce Conseil d’affaires devrait consolider également «la volonté des deux pays à construire un partenariat stratégique à travers la création, en avril dernier, d’un comité bilatéral frontalier algéro-mauritanien dont l’objectif est de renforcer l’investissement et les échanges commerciaux au niveau des zones frontalières communes».

M. Agli a souligné, par la même occasion, que la CAPC et l’UNPM s’engagent, notamment dans le cadre de ce protocole d’accord, à organiser des manifestations économiques et commerciales et des rencontres B to B afin de faciliter l’accès à l’information, orienter les opérations économiques des deux pays et leur permettre d’identifier les opportunités de coopération et renforcer les échanges commerciaux. Pour sa part, M. Ould Cheikh a relevé l’importance de ce Conseil d’affaires qui permettra de renforcer les échanges commerciaux entre l’Algérie et la Mauritanie et de promouvoir les liens entre les investisseurs des deux pays.

Le président de l’UNPM s’est réjoui de la signature d’un accord entre l’Algérie et la Mauritanie relatif à l’ouverture de la route reliant Tindouf et Zouerate en Mauritanie, «ce qui devrait renforcer les échanges notamment dans les domaines de la pêche, l’agriculture, l’industrie agroalimentaire et les services». Il a relevé, s’agissant de cette dynamique de coopération entre Alger et Nouakchott, que la mise en œuvre de cette route contribuera à réduire les coûts du fret des marchandises et encourager l’investissement, ajoutant, dans la même optique que «cette route aura un impact positif sur le développement de la coopération et la promotion de l’investissement dans le cadre gagnant-gagnant». <

