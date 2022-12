Une convention de coopération a été signée, lundi, entre le Centre universitaire «Salhi Ahmed» de Nâama et l’Université de Sousse (Tunisie), a-t-on appris du directeur de l’établissement de l’enseignement supérieur de Nâama, Safi Habib. La cérémonie de signature s’est déroulée à l’Université de Sousse, en présence du directeur adjoint de développement et de la prospection du Centre universitaire de Nâama, Dr Benaissa Badredine, du recteur de l’Université de Sousse, Dr Belkacem Lotfi et du directeur adjoint de la Post-graduation du Centre universitaire de Nâama Mansour Riyadh, a ajouté M. Safi. L’accord vise à renforcer la coopération et le partenariat scientifiques, à échanger des expériences entre les étudiants et le corps enseignant de ces deux établissements, à mobiliser les compétences dans la promotion de la coopération dans divers domaines liés aux sécurités alimentaire et énergétique, à la technologie, aux langues et autres, selon la même source. La convention porte sur des dispositions relatives à la concrétisation des programmes de recherche et de prospection conjoints, des thèses de Doctorat et la multiplication des visites scientifiques entre universitaires et chercheurs des deux établissements.

