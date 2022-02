Le président du Conseil d’administration du réseau qatari «BeIn Sports» et président de Qatar Sports Investments, M. Nasser Al-Khelaifi a affirmé mardi à Alger que sa visite en Algérie «sera le début de relations communes avec les sociétés BeIn Sports». M. Nasser Al-Khelaifi qui effectue une visite de courtoisie en Algérie a indiqué dans une déclaration au terme d’une audience que lui a accordée le président de la République, Abdelmadjid Tebboune: «J’ai été honoré de rencontrer le président de la République dans un climat excellent et fructueux. Si Dieu le veut ça sera le début de relations communes avec les sociétés BeIn Sports». Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a reçu, mardi à Alger, M. Nasser Al-Khelaifi en présence du directeur de cabinet à la Présidence de la République, Abdelaziz Khellaf, du directeur général de la Communication à la Présidence de la République, Kamel Sidi Said, et de l’ambassadeur du Qatar en Algérie, M. Abdulaziz Ali Naama Al Naama. Cette visite devrait ouvrir des perspectives de la coopération bilatérale dans le domaine sportif, notamment l’ouverture d’une branche du réseau «BeIn Sports» en Algérie qui s’apprête à organiser les jeux méditerranéens durant l’été 2022.

Articles similaires