Le Président-directeur général (P-dg) de Sonelgaz, Mourad Adjal a reçu, mercredi à Alger, une délégation de cadres dirigeants de la Société libyenne de l’électricité General Electricity of Libya «Gecol», conduite par le directeur général de la société, Abdul Hamid Ali Al-Manfoukh, a indiqué un communiqué du groupe. Lors de la rencontre qui s’est déroulée au niveau de la direction générale de Sonelgaz, les deux parties ont examiné les voies et moyens de relancer les relations de coopération entre «Sonelgaz» et «Gecol», indique la même source. A ce propos, M. Adjal a fait part de «la disposition du groupe à fournir ses services à la partie libyenne dans différents domaines de l’énergie, notamment en ce qui a trait à l’approvisionnement de la partie libyenne en énergie électrique, ainsi qu’en matière d’entretien et de mise en service des stations et des réseaux électriques, l’entretien des équipements, la fabrication des pièces de rechange, et la formation». La direction générale de Sonelgaz a, en outre, indiqué que cette rencontre «intervenait en application des orientations des autorités suprêmes du pays et en consolidation des relations bilatérales du groupe Sonelgaz».

