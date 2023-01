Si le dossier énergétique est en train de s’afficher en priorité dans la coopération entre l’Algérie et l’Italie, à travers le renforcement conséquent des livraisons de gaz par Sonatrach à ses partenaires italiens, d’autres secteurs offrent eux aussi un potentiel d’opportunités susceptibles de donner une nouvelle dimension à cette coopération.

Par Feriel Nourine

Les visites officielles échangées ces deux dernières années entre les hauts responsables algériens et italiens, et à leur tête les président de la République, Abdelmadjid Tebboune, et son homologue italien Sergio Mattarella, ont déjà permis d’en exploiter une partie à travers la signature d’une série d’accords bilatéraux versés au compte des relations historiques entre les deux pays, dont ceux signés lors de la dernière visite en Algérie de l’ex-Premier ministre italien, Mario Draghi, en juillet dernier.

La successeuse de M. Draghi, en l’occurrence Giorgia Meloni, semble inscrire sa politique en droite ligne avec les liens quasi-sacrés qui unissent Alger et Rome. En témoigne la visite qu’elle s’apprête à effectuer, à son tour, en Algérie avant la fin du mois en cours, selon Nova Agency, qui cite une source proche du dossier.

La Présidente du Conseil des ministres d’Italie devrait, entre autres rendez-vous inscrits à son programme, assister à la signature de nouveaux accords entre les entreprises des deux pays, croit savoir la presse italienne.

Au cours de la réunion, les deux parties ont discuté de divers dossiers de coopération bilatérale entre les deux pays et des moyens de les développer et de les renforcer.

La même source a annoncé, la semaine dernière, que le Pdg du groupe italien Adler, Paolo Scudieri, devait se rendre à Algérie en prévision de la visite de Mme Melonie. Lequel groupe compte une centaine de sociétés dans 34 pays à travers le monde et active dans les secteurs de l’automobile, des industries chimiques, de l’énergie, de l’aviation et de l’agroalimentaire. Une visite qui a bel et bien eu lieu, puisque lundi, M. Scudieri se trouvait à Alger où il a été reçu par le ministre de l’Industrie, Ahmed Zeghdar. Accompagné d’experts, le patron du puissant groupe multisecteurs est venu en Algérie examiner les perspectives de coopération industrielle et les opportunités d’investissement et de partenariat, a indiqué un communiqué du ministère de l’Industrie.

Opportunités que rend nettement plus accessibles aux opérateurs étrangers le nouveau code d’investissement, dont les facilités et les avantages ont été présentés à M. Scudieri par M. Zeghdar.

«Le ministre a mis en exergue les potentialités et atouts naturels, géographiques, économiques et humains que recèle l’Algérie et qui lui permettent de drainer les plus grands projets pour répondre aux besoins du marché local et s’orienter vers l’exportation aux marchés arabes et africains», ajoute la même source.

M. Zaghdar a souligné également «la volonté de l’Algérie d’établir des partenariats avec les Italiens dans divers domaines industriel, agricole et énergétique».

Concernant le secteur industriel, le ministre a évoqué les industries alimentaire, textile et mécanique qui «constituent des opportunités de partenariat fructueux pour les deux parties suivant le principe gagnant-gagnant», a-t-il souligné.

Pièces de rechange automobiles

Une logique que M. Scudieri semble apprécier à sa juste valeur. En ce sens, il n’a pas manqué de manifester la volonté de son groupe de «réaliser de grands projets en Algérie, un pays à dimension africaine», précisant que sa visite en Algérie tend à «identifier les projets pouvant faire l’objet d’un partenariat bénéfique pour les deux parties algérienne et italienne, en première étape dans le secteur des pièces de rechange de différents types de véhicules avec un accompagnement technologique ainsi que l’industrie textile».

Le partenariat avec le groupe «Adler» dans la filière pièces de rechange semble bien placé pour figurer parmi les accords qui seront signés en marge de la visite de la Première ministre italienne. Il viendrait ainsi s’inscrire dans le cadre de la sous-traitance locale qu’est appelé à mettre en place le groupe Stellantis pour son projet d’usine automobile de la marque italienne Fiat, à Oran, dont la sortie des premiers véhicules a été annoncée pour la fin de l’année en cours. n