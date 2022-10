Les relations algéro-françaises ont pris un nouveau tournant depuis la visite d’Emmanuel Macron en Algérie, suivie par celle de la Première ministre Elisabeth Borne, moins d’un mois et demi plus tard, accompagnée de quinze ministres de son gouvernement. Le réchauffement des relations bilatérales est appelé à se poursuivre au regard des prochains rendez-vous programmés entre l’Algérie et la France.

PAR INES DALI

Des rendez-vous aussi bien politiques qu’économiques et qui devront également s’étendre à d’autres secteurs.

Donnant un aperçu sur l’agenda prévu entre les deux pays, l’ambassadeur de France en Algérie, François Gouyette, a annoncé les prochains rendez-vous. Il a affirmé que de «nouvelles pages s’ouvriront avec des visites croisées de tous les ministres et de leurs représentants durant les prochains mois». A titre d’exemple, a-t-il dit, il y a la programmation de «la visite du ministre français des Armées en Algérie d’ici la fin de l’année en cours». Mais pas seulement, car le premier semestre de l’année prochaine verra l’organisation d’autres rendez-vous entre les deux parties.

Le représentant diplomatique a indiqué que «le prochain semestre sera marqué par plusieurs moments forts». A ce titre, il a mis en avant trois points qu’il a cités, le premier étant une réunion du Comité mixte économique franco-algérien (Comefa) qui ne s’est pas tenue depuis 2017. Il y aura également la tenue de «nouvelles consultations politiques», a-t-il révélé, ainsi que «le déplacement en Algérie du ministre français du Commerce extérieur, entre autres événements prévus».

François Gouyette est également revenu sur le séjour de la Première ministre en Algérie, les 9 et 10 octobre 2022, dans le cadre de la tenue du 5e Comité intergouvernemental de haut niveau (CIHN) Algérie – France qui, lui aussi, ne s’était pas réuni depuis cinq ans.

«Le CIHN a permis d’ouvrir une nouvelle page dans la mesure où l’objectif était, avant tout, d’établir une méthode de travail de façon à mettre en œuvre la Déclaration d’Alger pour un partenariat renouvelé» signée entre les Présidents des deux pays, Abdelmadjid Tebboune et Emmanuel Macron, à l’occasion de la visite du président français à la fin d’août dernier.

Mme Borne a procédé à l’ouverture du Forum d’affaires algéro-français avec le Premier ministre Aïmène Benabderrahmane, lors duquel elle a fait part, dans son allocution, de la volonté de son pays de renforcer les relations bilatérales avec l’Algérie et de «construire ensemble», estimant que «le temps de l’incompréhension est derrière nous».

«L’objectif de la visite de Mme Borne à Alger, accompagnée de 15 ministres, était de permettre que chaque ministre français puisse avoir un dialogue approfondi avec son homologue algérien dans les domaines» dont ils ont la charge, a noté François Gouyette, citant, dans ce sens, l’éducation, la culture, l’économie et les relations internationales, entre autres.

Durant la visite de la Première ministre Elisabeth Borne en Algérie, plusieurs accords ont été signés dans de nombreux domaines. En effet, le Comité intergouvernemental de haut niveau a été clôturé par la signature de 11 accords entre les ministres algériens et leurs homologues français.

Pour la précision, le diplomate a rappelé qu’il s’agit de «onze textes qui s’articulent autour de trois axes principaux, à savoir l’économie, la mobilité positive et la jeunesse», a-t-il souligné. Les autres signatures concernent une déclaration d’intention sur le travail et l’emploi, un accord de coopération dans le domaine agricole, le développement rural et l’industrie agroalimentaire, une autre déclaration d’intention sur la coopération industrielle et technologique, une convention-cadre relative au réseau mixte des écoles RME, ainsi qu’une lettre d’intention sur la coopération en matière d’égalité des chances, signée par les ministres des Affaires étrangères des deux pays.

A l’issue de la signature des documents, Mme Borne a qualifié la 5e session du CIHN de «signal fort» et d’une «étape pour bâtir des coopérations plus denses» encore entre l’Algérie et la France. Le CIHN, avait-elle ajouté, «qui se déroule à quelques semaines après la rencontre de nos deux Présidents, est un signe fort. C’est la preuve de notre détermination à construire une relation renouvelée entre nos deux pays», a affirmé Mme Borne. La réunion de ce Comité est «une étape pour bâtir des coopérations plus denses encore entre la France et l’Algérie», a-t-elle encore estimé. Le Président Tebboune a reçu Mme Borne le deuxième jour de son séjour à Alger. Au sortir de cette audience, elle a affirmé que le CIHN a permis à l’Algérie et la France de poser «les fondements d’un partenariat renouvelé, inscrit dans la durée et qui profitera à nos jeunesses». «J’ai le sentiment qu’ensemble, nous avons avancé» était la conclusion de la Première ministre française. <