Le président du Rassemblement pour la culture et la démocratie (RCD) Mohcine Belabbas a informé, hier, via facebook avoir été entendu par la Gendarmerie nationale suite à sa convocation, apportant les précisions quant à l’objet de cette convocation.

«Je me suis présenté, aujourd’hui, devant des officiers de la Gendarmerie nationale qui m’ont informé, sur place, de l’objet de la convocation, à savoir, la poursuite des investigations entamées il y a près de deux ans suite à un accident de travail survenu dans ma construction. Les officiers ont tenu à préciser que j’avais le droit de refuser l’audition. J’ai décidé, en toute liberté, d’obtempérer à l’interrogatoire», a précisé le président du RCD.

Jeudi, le Parquet général près la Cour d’Alger avait indiqué, dans un communiqué, que la convocation de M. Belabbas était liée à «des enquêtes sur une affaire de droit public», précisant que le président du RCD était poursuivi dans une affaire «liée au décès d’un étranger qui travaillait sur le chantier d’une résidence privée du concerné, qu’il n’a pas signalé».

Tout a commencé quand le premier responsable du RCD a révélé avoir été destinataire d’une convocation par la Gendarmerie nationale, ce qui avait ouvert la voie à diverses lectures particulièrement dans le sillage du litige entre la formation politique et le ministère de l’Intérieur.

«J’ai reçu une convocation de la Gendarmerie nationale et je compte bien m’y rendre demain (vendredi)», a déclaré le responsable politique sur Radio M, expliquant préférer l’annoncer au grand public que «de laisser des médias sans vergogne» exploiter cette information pour faire «leur propagande».

L’annonce de Belabbas a vite fait réagir le Parquet général pour signifier que les convocations adressées à Mohcine Belabbes à travers la Gendarmerie nationale interviennent dans le cadre d’enquêtes dans une affaire de droit public.

«Suite aux informations fallacieuses relayées au sujet des convocations adressées à M. Mohcine Belabbes, le Parquet général près la Cour d’Alger, et pour éclairer l’opinion publique, précise ce qui suit : les convocations adressées à Mohcine Belabbes par le biais de la Gendarmerie nationale interviennent dans le cadre d’enquêtes dans une affaire relevant du droit public», lit-on dans un communiqué.

«Il s’agit du décès d’une personne étrangère qui travaillait dans un chantier de construction d’un logement privé, appartenant au susnommé (Mohcine Belabbes), qu’il n’a pas signalé», a ajouté la même source.

Le Parquet souligne que «les investigations ont montré que l’ouvrier décédé n’avait pas de permis de travail légal en Algérie et que la construction, elle-même a été édifiée sans respect des normes urbanistiques», précisant que «les investigations préliminaires sur la première affaire se poursuivent».

Articles similaires