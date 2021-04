PAR INES DALI

La célébration de la Journée mondiale de santé et sécurité au travail a été une occasion pour un organisme sous tutelle du ministère du Travail pour signer une convention de formation avec un grand groupe national. Cette convention a été signée, hier, entre l’Organisme de prévention des risques professionnels dans les activités du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique (OPREBATPH) avec le Groupe public Cosider, respectivement par le directeur général Lataoui Rachid et par le secrétaire général de Cosider Hadj Sadouk Abdelkader.

«C’est une convention dans la santé et la sécurité au travail qui sera dispensée au profit des travailleurs de toutes les filiales du groupe Cosider», avons-nous appris auprès de la responsable de la communication d’OPREBATPH, Mme Zekrini. Elle a fait savoir que l’organisme qu’elle représente est présent «à travers le territoire national pour accompagner les entreprises du BTPH et promouvoir la prévention des risques professionnels dans le secteur».

D’ailleurs, durant la période du Covid, la mission a été confiée à cet organisme pour «sensibiliser les travailleurs du BTPH». C’est un total de 153 journées d’information et de sensibilisation qui ont été dispensées au niveau de 29 wilayas et qui ont touché plus de 1500 travailleurs depuis le début de la pandémie», selon la même responsable. Toujours en matière de sensibilisation, OPREBATPH a réalisé un guide électronique sur les risques industriels qu’il a publié sur son site.

