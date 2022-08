Par Hakim Ould Mohamed

L’humeur n’était pas au beau fixe, ce dimanche, pour les banquiers de la place, au lendemain de la note publiée par la Banque d’Algérie dans laquelle l’institution monétaire les invite à évaluer les risques relatifs au commerce extérieur et de fixer les mesures nécessaires pour les atténuer. «Pour la domiciliation des opérations de commerce extérieur, il incombe aux banques intermédiaires agréées d’évaluer les risques inhérents, tenant compte notamment de la qualité des contreparties commerciales, et de fixer les mesures appropriées pour l’atténuation de ces risques», lit-on dans l’instruction n° 2-2022, publiée jeudi dernier par la banque centrale. Selon un banquier de la place, le contenu de cette instruction alimente le flou quant aux mesures que les établissements bancaires doivent mettre en place pour l’évaluation des risques, notamment ceux en relation avec la qualité des fournisseurs partenaires des importateurs algériens. L’instruction n° 05-2017 du 22 octobre 2017 qui fixe les conditions particulières relatives à la domiciliation des opérations d’importation de biens destinés à la revente en l’état a été abrogée par l’instruction de jeudi dernier. Désormais, le contrôle des opérations d’importation se fait suivant les conditions fixées par le règlement n 07-01 du 3 février 2007, relatif aux règles applicables aux transactions courantes avec l’étranger et aux comptes devises aux fins d’un strict encadrement des opérations du commerce extérieur.(Suite en page 4)

Ce devait être une bonne nouvelle pour les importateurs qui ne sont plus tenus de constituer une provision d’un montant au moins égal à 120% de la valeur de l’opération d’importation. Mais les banquiers y voient une ambiguïté, étant donné que l’institution monétaire semble laisser aux banques commerciales toute la latitude d’interpréter cette instruction, voire toute la liberté dans la prise de décision face aux risques multiples que font peser les contreparties commerciales. Selon notre source, cela exigerait des banques primaires de mobiliser des compétences supplémentaires pour gérer à la fois les risques et faire face aux opérateurs, importateurs et fournisseurs, aux profils douteux. «C’est confus, bien que ce règlement vienne à la fois affranchir les importateurs de l’obligation de constituer d’importantes provisions nécessaires à la domiciliation de leurs opérations et les banques des obligations de l’instruction n° 05-2017 du 22 octobre 2017», estime notre source. Selon d’autres lectures, la Banque d’Algérie s’est résolue à accepter une modification des mécanismes de contrôle des opérations d’importation, tant il est vrai que certains règlements jusqu’ici en vigueur avantagent les fournisseurs étrangers au détriment des opérateurs algériens. «Sauf que le contrôle de l’identité et de la qualité des fournisseurs ne relève pas de la compétence des banquiers algériens», tance notre source, en réponse à la question de savoir si les banquiers de la place étaient capables de gérer les risques liés à la qualité des fournisseurs. L’abrogation de l’instruction n° 05-2017 du 22 octobre 2017 qui fixe les conditions particulières relatives à la domiciliation des opérations d’importation de biens destinés à la revente en l’état s’annonce ainsi comme un nouveau casse-tête pour les banquiers qui doivent faire preuve d’ingéniosité pour le contrôle en interne des opérations d’importation. La responsabilité des banquiers est ainsi totalement engagée en cas de mauvaises surprises au bout de la chaine. Cependant, cette abrogation, même si elle avantage les importateurs, en les affranchissant des conditions fixées par l’instruction n° 05-2017 du 22 octobre 2017, peut être porteuse de nouvelles obligations tout aussi contraignantes dans le cadre de l’application du règlement lié au contrôle interne des opérations d’importation. De toute façon, après l’annulation des obligations de constituer une provision de 120% du montant de la transaction et attendre 30 jours pour effectuer la domiciliation bancaire, les banques ne peuvent pas rester immobiles face aux risques qui gravitent autour de l’acte d’importation.