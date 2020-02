Poursuivant leurs activités dans le cadre du contrôle de l’activité commerciale et la protection des consommateurs, les brigades de contrôle des pratiques commerciales et de la qualité et la répression des fraudes de la direction du commerce de la wilaya d’Oum El Bouaghi ont effectué un total de 1 955 interventions durant le mois de janvier 2020. C’est ainsi que les brigades de contrôle des pratiques commerciales ont effectué 886 interventions, sanctionnées par l’établissement de 261 procès-verbaux. Celles du contrôle de la qualité et la répression des fraudes ont totalisé 1 069 interventions sanctionnées par 69 procès-verbaux. Pas moins de 316 procès-verbaux sur les 330 établis ont fait l’objet de transmission vers les services des instances judiciaires. D’autre part, 3,45 tonnes de produits impropres la consommation, parmi lesquels 457 kg de denrées alimentaires, 256 kg de viandes et 3 000 litres de liquide de refroidissement, ont fait l’objet de saisie par les mêmes services de contrôle durant la même période. Alors qu’une seule fermeture de commerce a été prononcée sur les 39 proposées, les services du commerce ont comptabilisé pour la même période 129 853 174,97 DA de défaut de facturation, un phénomène qui persiste, particulièrement au niveau des deux comptoirs régionaux du prêt-à-porter de Aïn Fakroun et de la pièce détachée de Aïn M’lila.

K. M.

