La Brigade polyvalente relevant de l’Inspection divisionnaire des Douanes dans la wilaya d’El-Oued a saisi lundi 1.830 téléphones portables et tablettes de fabrication étrangère, a indiqué mardi une source responsable à l’Inspection divisionnaire des Douanes. Les agents de la Brigade polyvalente ont saisi cette marchandise, dans le cadre de la lutte contre la contrebande, après avoir perçu des «mouvements suspects» d’un camion transportant des marchandises de contrebande sur la RN 3 reliant les wilayas d’El-Oued et d’El-Meghaier, a précisé un officier de la Brigade polyvalente. L’opération s’est soldée par la saisie de 1.830 téléphones portables et tablettes, qui étaient dissimulés dans le camion sous des meubles d’occasion, et l’arrestation du conducteur du véhicule, un trentenaire. Le suspect a été présenté au juge d’instruction du Tribunal territorialement compétent, lequel a ordonné son placement en détention provisoire.

