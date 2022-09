Par Feriel Nourine

Annoncées «au point mort», il y a quelques jours, les négociations sur le contrat gazier entre l’Algérie et l’Espagne auraient connu une avancée concernant la clause des prix. La société espagnole Naturgy a accepté les nouveaux tarifs introduits par Sonatrach dans le contrat révisé, en fonction de la nouvelle donne géostratégique qui impacte le marché gazier et tire les prix vers le haut.

«Dans la négociation en cours, Naturgy a accepté la péréquation du prix du gaz qu’elle achète à Sonatrach, avec effet rétroactif à partir d’octobre/novembre 2021», rapportait hier le journal espagnol El Confidencial, citant de «hauts responsables algériens».

Néanmoins, les négociations entre la compagnie nationale d’hydrocarbure et son partenaire dans les livraisons de gaz algérien via le Medgaz sont en train de butter sur les délais. Naturgy a accepté le nouveau tarif pour une durée de 2 années seulement, alors que Sonatrach a fixé trois années à ce sujet, indiquent les mêmes sources, précisant que les négociations entre les deux parties ne sont pas closes. Elles ajoutent que des divergences existent entre Sonatrach et Naturgy sur ce que sera la situation du marché gazier dans trois ans.

Alors que la firme espagnole estime que les prix vont baisser et atteindre des niveaux de situation normalisée, similaires à ceux d’avant la crise, depuis Alger, Sonatrach prévoit qu’en 2024, les coûts resteront élevés.

En attendant 2024, les prix du gaz ont connu de fortes hausses ces derniers mois, notamment depuis le début de la guerre en Ukraine, avec des niveaux en Europe qui ont atteint 15 fois ceux d’avant la crise.

Mais dans le cas précis du contrat gazier entre l’Algérie et l’Espagne, la situation en Ukraine n’est pas le seul facteur qui génère des divergences. C’est surtout la crise entre les deux pays, provoquée par le revirement du Chef du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez, sur la question du Sahara occidental, qui semble le plus agir sur les négociations. Lesquelles durent depuis déjà l’automne dernier, et un accord aurait sans doute été vite trouvé si M. Sanchez ne s’était pas aventuré à se positionner du côté de la thèse marocaine et à priver son pays des faveurs auxquelles il valait antécédemment droit chez son principal fournisseur qu’est l’Algérie.

Aujourd’hui, et contrairement à l’Italie qui a vu ses approvisionnements chez l’Algérie considérablement renforcés, ou encore de la France qui pourrait voir les siens progresser de 50%, l’Espagne se trouve dans une voie inverse, et Naturgy a été même pressée de répondre aux nouvelles conditions de Sonatrach, au risque d’une fermeture des vannes du Medgaz, à partir du territoire algérien.

A ce propos, la presse espagnole avait rapporté au début du mois en cours, que les négociations entre les deux entreprises «sont au point mort» et poussent la partie algérienne à exiger de Naturgy à afficher sa position, au risque de procéder à la coupure des approvisionnements si les pourparlers aboutissent à l’échec. Des sources algériennes ont fait remarquer que le groupe espagnol «doit répondre rapidement tant sur l’acceptation du nouveau prix que sur la durée du nouveau cahier des charges», soulignant que «les Italiens (ENI) et les Français (Engie) l’ont déjà accepté». «C’est maintenant que l’approvisionnement en gaz doit être assuré pour l’avenir. La fenêtre d’opportunité est encore ouverte. Mais s’il n’y a pas d’accord dans un délai raisonnable, s’il y a échec, Sonatrach sera en droit de couper les approvisionnements», a-t-on ajouté.

De son côté, le chef du gouvernement espagnol continue de subir des tirs croisés de la classe politique de son pays pour la crise qu’il a provoquée avec l’Algérie et qui est en train de coûter très cher à l’Espagne et aux citoyens espagnols. Dernières critiques en ce sens adressées à Pedro Sanchez, celles formulées, la semaine dernière, par trois formations politiques, lors d’une session plénière au Sénat.

Parmi ces formations, le Parti populaire lui a reproché d’avoir choisi de s’être aligné sur la thèse du Makhzen, faisant perdre à Madrid toutes les faveurs dont elle jouissait auprès de son fournisseur algérien. Pis, le leader du PP, Alberto Nunez Feijoo, n’a pas hésité à accuser Sanchez d’avoir «transformé l’Algérie, notre principal fournisseur de gaz, en «un ennemi énergétique».

Dans son bulletin publié hier, Enagas fournit des statistiques qui confirment le recul des exportations algériennes de gaz vers l’Espagne. Lesquelles ont poursuivi cette tendance pour atteindre 34,8% en août dernier.

L’Espagne a acheté 9 127 GWh à l’Algérie au huitième mois de 2022, contre 13 397 GWh il y a une année, indique la société de distribution de gaz en Espagne. A l’inverse, les augmentations espagnoles de la Russie ont augmenté de 102,19% en août dernier par rapport au même mois de 2021, fait savoir la même source.

Les Etats-Unis sont restés le principal fournisseur de l’Espagne, représentant 26,5 % des achats, suivis de l’Algérie (24 %), du Nigeria (15,3 %), de la France (12,3 %) et de la Russie (11,8 %), ajoute-t-on. n

