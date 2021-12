Il ne se passe pas une semaine sans que les rumeurs viennent perturber la tenue de la Coupe d’Afrique des nations 2021 que le Cameroun abritera entre le 09 janvier et 06 février prochains. Ces dernières heures, le report de l’épreuve a été évoqué. Une éventualité à exclure.

Par Mohamed Touileb

À moins de 4 semaines du lancement de la 33e édition de la CAN, la Confédération africaine de football (CAF) ne peut plus faire machine arrière. Sauf dans un cas de force majeure liée à l’évolution de la pandémie du Coronavirus, le tournoi devrait se tenir en temps et en lieu fixés. Les Camerounais ont présenté des garanties quant à leur prédisposition à assurer le bon déroulement de la compétition. Et ce malgré les réserves émises par l’instance confédérale récemment.



La densité du calendrier annihile l’éventualité

Donner plus de temps au pays hôte pour effectuer les ultimes réglages n’est pas à l’ordre du jour. Surtout que cela ne dépend pas du bon vouloir de la structure de la balle ronde africaine uniquement. Beaucoup de joueurs originaires d’Afrique auront déjà des problèmes au moment de devoir quitter leur club en pleine saison.

Par ailleurs, faire jouer la CAN l’été prochain serait impossible compte tenu des conditions climatiques défavorables au Cameroun sur cette période. De plus, la CAF avait pris la décision forte de revenir à un tournoi hivernal au lieu de celui estival. La séquence de 2019 en Egypte était une mesure exceptionnelle.

Par ailleurs, le scénario de voir la CAN-2021 se dérouler en été voudra dire que les joueurs africains seront soumis à une cadence infernale. Dans ce cas, ils devront jouer la CAN après un exercice 2021-2022 éreintant en plus de devoir raccourcir leurs vacances et reprendre avec les clubs puis enchaîner avec les éliminatoires de la CAN-2023 et la Coupe du Monde 2022 prévue en hiver au Qatar. Ce marathon ne serait certainement pas du goût de la FIFA qui essaie de ne pas se mettre les footballeurs à dos afin de parvenir à mettre son projet du Mondial biennal en place.



Reporter c’est condamner

Par conséquent, le report de l’opus 2021 de la messe phare du continent ne serait autre qu’encourir un risque majeur de la condamner. Cela pourrait tout bonnement causer l’annulation de l’édition. Ce qui serait un véritable camouflet pour la CAF en particulier et l’Afrique en général. Cela écornera l’image du sport roi africain. Pour le moment, les indicateurs sont rassurants pour que le Cameroun accueille les 24 sélections qui seront en lice pour la couronne. L’Algérie sera là pour défendre son bien.

Les « Fennecs », qui ont déjà établi leur programme de préparation au Qatar, évolueront dans le groupe «E» en compagnie de la Sierra Léone, la Guinée équatoriale et la Côte d’Ivoire. L’EN entamera sa campagne en donnant la réplique au Sierra léonais le 11 janvier puis les Equato-guinéens 5 jours plus tard avant de boucler le premier tour avec un choc contre les Ivoiriens le 20 du même mois.