L’Algérie assure 35% des besoins de l’Italie en gaz, faisant d’elle le deuxième fournisseur de ce pays après la Russie. En 2021, les livraisons de gaz algérien pour l’Italie ont augmenté de 109%.

PAR NAZIM BRAHIMI

Le contexte de guerre russo-ukrainienne fait manifestement craindre aux pays européens une rupture de leur approvisionnement en gaz russe. D’autant plus que la Russie est le premier fournisseur de gaz du Vieux continent avec 40%, suivie de la Norvège avec 16 % et de l’Algérie avec 11 %. Ces chiffres peuvent ainsi traduire toute l’inquiétude qui s’est emparée, ces derniers jours, des Etats de l’Union européenne (UE) quant à leur approvisionnement en gaz.

Sous le sceau de l’inquiétude et de l’urgence, le Conseil des ministres européens chargé de ‘Energie a entamé, hier, une réunion extraordinaire à Bruxelles pour débattre du contexte induit par l’attaque russe contre l’Ukraine et ses implications sur l’approvisionnement des pays de l’UE en gaz. C’est dans ce contexte d’incertitudes que le chef de la diplomatie italienne a effectué une visite de travail en Algérie au cours de laquelle il a été reçu par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, en présence du ministre des Affaires étrangères Ramtane Lamamra. La rencontre a été marquée par la présence du ministre de l’Energie et des Mines, Mohamed Arkab, et du Président-Directeur général du groupe Sonatrach, Toufik Hakkar.

Côté italien, le ministre des Affaires étrangères, Luigi Di Maio, était accompagné notamment de Claudio Descalzi, PDG de la firme italienne ENI, activant dans le secteur des hydrocarbures qui active en Algérie en partenariat avec Sonatrach. «Nous discuterons du renforcement de la coopération bilatérale, en particulier pour répondre aux besoins en matière de sécurité énergétique européenne, à la lumière du conflit en Ukraine », a indiqué, dans un tweet annonçant son arrivée à Alger, le chef de la diplomatie italienne.

L’objectif de l’escale algérienne de Di Maio conforte visiblement la déclaration, dimanche, de son chef du Gouvernement Mario Draghi qui a affirmé, selon la presse locale, que l’Italie compte « diversifier au plus vite ses sources d’énergie pour réduire cette dépendance », évoquant même « des mauvais choix » par le passé, faisant part de la dépendance italienne du gaz russe à plus de 40 %. Il faut relever que l’approvisionnement de l’Italie en gaz algérien connaît déjà une courbe ascendante depuis janvier, devançant même le volume de l’approvisionnement provenant de la Russie à destination de l’Italie. En janvier, l’Algérie a approvisionné l’Italie à hauteur de 1,5 milliard de m3 en janvier, contre un volume de 1,3 milliard de m3 fourni par la Russie à l’Italie.

Le PDG de Sonatrach a affirmé, avant-hier, que son entreprise est prête « à fournir davantage de gaz à l’Europe, « acheminé notamment via le gazoduc Transmed reliant l’Algérie à l’Italie », soulignant qu’il y a « une capacité non exploitée sur le gazoduc Transméditerranéen, qui pourrait être utilisée pour augmenter les approvisionnements du marché européen ». Précisant que ce gazoduc peut transporter jusqu’à 32 milliards de mètres cubes par an, quatre fois plus que le gazoduc Medgaz qui alimente l’Espagne », M. Hakkar a fait savoir que l’Europe est le « marché naturel de prédilection » pour l’Algérie qui contribue actuellement à hauteur de 11% à ses importations de gaz.

De son côté, l’ancien ministre de l’Energie, Abdelmadjid Attar, a relevé que l’Algérie exporte un maximum de 22 milliards de mètres cubes via le gazoduc Transmed, ce qui laisse une capacité de 10 milliards de mètres cubes à exporter. Mais, elle ne pourrait pas, à elle seule, compenser la baisse d’approvisionnement en gaz russe », a soutenu M. Attar, selon qui, l’Algérie « pourrait fournir à l’UE 2 ou 3 milliards de mètres cubes de plus au grand maximum », alors que le besoin peut se faire plus pressant. Cependant, et à « moyen terme, dans quatre ou cinq ans, l’Algérie pourra envoyer de plus grandes quantités », a ajouté M. Attar, jugeant nécessaire au préalable de « développer de nouvelles réserves essentiellement constituées de gaz non conventionnel ».

Jeudi dernier, jour de célébration de la nationalisation des hydrocarbures, le président Tebboune a affirmé la disposition de l’Algérie « à contribuer à la sécurité énergétique de ses partenaires ». « Nous sommes disposés à contribuer à la sécurité énergétique de nos partenaires parmi les Etats, à travers la sécurisation de l’approvisionnement en hydrocarbures, notamment le gaz naturel », a-t-il soutenu.