Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Abdelbaki Benziane a annoncé, hier à Oran, qu’une commission ministérielle sera dépêchée aujourd’hui dimanche pour enquêter sur l’examen de résidanat à la faculté de médecine de l’université d’Oran, qui a fait l’objet de protestations, et ce, dans le but de recueillir les informations suffisantes permettant de prendre les mesures nécessaires. En marge de la célébration du 50eme anniversaire de la création de l’Ecole nationale polytechnique «Maurice Audin» d’Oran, M. Benziane a souligné que cette commission effectuera son enquête et son investigation pour déterminer toutes les données en vue de fixer les responsabilités et de lancer les procédures nécessaires à la lumière des résultats. A noter que la faculté de médecine de l’université d’Oran a connu, ces derniers jours, des protestations de 1.600 participants au concours après l’annonce des résultats, contestant des erreurs et revendiquant de refaire le concours. S’exprimant sur des fuites de sujets lors du concours de doctorat dans une université, le ministre a affirmé qu’une enquête immédiate a été ouverte une fois le problème soulevé, en attendant les résultats. Par ailleurs et au sujet des moyens de rapprochement entre l’université et le secteur économique, M. Benziane a annoncé que son département ministériel œuvre actuellement à actualiser les lois en vigueur et à élaborer des textes réglementaires pour fournir plus de facilités aux étudiants à accéder à l’environnement économique. Le ministre a également fait part de la signature de 18 conventions avec différents secteurs pour permettre aux étudiants d’accéder facilement à l’environnement économique et créer un pont de communication entre établissements universitaires et économiques. n

