Antonio Conte veut une révolution. Et a désigné son soldat. Selon les informations de la Gazzetta dello Sport, l’entraîneur de l’Inter a transmis à ses dirigeants la liste des joueurs dont il aimerait disposer la saison prochaine pour chahuter durablement la Juventus. Y figure un milieu de terrain qu’il connaît bien. Et qu’il adore : N’Golo Kanté.

Le technicien italien a côtoyé le champion du monde français durant deux saisons à Chelsea. Deux saisons durant lesquelles il n’avait cessé de faire l’éloge du joueur, estimant qu’il faisait partie des «meilleurs joueurs qu’il ait entraînés». Suffisant pour acter un transfert ? Pas forcément. Mais la conjoncture s’y prête.

Kanté sur le marché ?

Depuis plusieurs semaines, la presse britannique – dont le sérieux The Times – assure que le club londonien souhaite vendre Kanté cet été. La direction des Blues envisagerait de profiter de sa valeur marchande, établie à 80 millions d’euros selon les sites spécialisés, pour financer sa cure de jouvence et, notamment, le transfert de Kai Havertz.

Pour l’heure, difficile de connaître la réelle surface financière de l’Inter pour ce mercato, alors que le Real Madrid restait, jusque-là, le candidat le plus crédible pour l’accueillir. Mais si elle veut s’éviter de vives tensions l’opposant à son entraîneur, la direction du club lombard va devoir faire de gros efforts.

Portugal : André Moreira sorti à la mi-temps pour partir en quarantaine

Le gardien de but portugais de Belenenses André Moreira (24 ans) a été contraint de quitter le terrain à la mi-temps du match qui opposait son équipe à Moreirense en Liga NOS pour partir en quarantaine, a annoncé samedi la ligue portugaise de football.

« A la mi-temps, ordre a été donné au joueur (André Moreira) de quitter le terrain par décision de l’Autorité nationale de santé et du docteur Graça Freitas, qui a indiqué que les critères de distanciation et de quatorzaine n’ont pas été respectés », a détaillé la ligue portugaise de football dans un communiqué diffusé ce samedi soir. Le portier a manqué le match précédent contre le leader FC Porto le 5 juillet (défaite 5-0), après que le troisième gardien de Belenenses, Joao Monteiro, a été testé positif au nouveau coronavirus.

Négatif au coronavirus cette semaine

Selon la presse portugaise, Monteiro partageait sa chambre avec Moreira, qui a donc été en contact avec lui il y a une semaine à peine. « La ligue portugaise, avec son consultant le docteur Filipe Froes, conjointement avec le département médical de Belenenses, a effectué durant toute la semaine un accompagnement médical du joueur André Moreira. Compte tenu que le joueur a été testé négatif au SRAS CoV-2 le 8, 9 et 10 juillet, le docteur Filipe Froes (…) a fini par émettre un avis positif pour la participation du gardien au match de ce (samedi) soir entre Belenenses et Moreirense », a précisé la Liga NOS dans son communiqué.

Belenenses a fini par s’incliner 1-0 à domicile contre Moreirense dans ce match comptant pour la 31e journée du championnat portugais et disputé à huis clos, comme l’exige le protocole sanitaire post-pandémie établi par la ligue portugaise pour la reprise de la Liga NOS, deuxième grand championnat d’Europe à revenir sur les terrains le 3 juin, après l’Allemgne (le 16 mai). Nuno Santos a inscrit un but (50e) juste après la pause et le changement de gardien côté Belenenses, avant que Nuno Coelho ne manque le pénalty de l’égalisation (90e+9).

Articles similaires