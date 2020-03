La pandémie de coronavirus qui secoue la planète, modifiant la vie de centaines de millions de personnes, suscite une large inquiétude. L’actualité quotidienne ne raisonne qu’avec un seul son morbide, coronavirus. Le cinéma et les romans d’anticipation qui ont nourri les imaginations de générations entières semblent, aujourd’hui, une réalité. Les histoires de contagion, de contamination et autres recherches en laboratoire, qui tournent mal, semblent proche de la réalité que de la fiction. La situation actuelle d’un continent aussi important que l’Europe laisse songeur. L’ensemble de la population sommée de se calfeutrer à la maison en attendant un hypothétique passage du danger. L’état de confinement généralisé pour un pays comme l’Espagne, après celui de l’Italie, reste digne des scénarios les plus sophistiqués. Des pays qui ont l’habitude d’accueillir des millions de touristes du monde entier basculent du jour au lendemain dans des situations surréalistes de quasi-villes fantômes. Les puissances mondiales semblent dans une situation d’impuissance face à l’avancée d’un virus incontrôlable face auquel il n’y a que les gestes élémentaires comme défense. Il est devenu désormais clair que si la situation n’est pas maîtrisée mondialement d’ici avril, on pourrait aisément affirmer que le monde a viscéralement basculé. Les rapports internationaux sur le plan économique et même politique risquent de ne plus être les mêmes. Qu’elle soit courte ou longue et désastreuse, cette épreuve du coronavirus pourrait désormais laisser derrière elle des interrogations somme légitimes. Que peut l’être humain face aux virus mutants qui peuvent le menacer dans son existence même ? Les prochaines guerres seront-elles à base d’armes bactériologiques, qui existeraient déjà, dissimulées dans les arsenaux de certains pays ? Aujourd’hui la fiction semble avoir rattrapé la réalité et il ne faudrait plus s’étonner de rien. Le monde est-il passé à une autre étape ? L’issue de cette crise sanitaire internationale de Covid-19 nous le dira.