Par Feriel Nourine

Le plan de relance économique que le gouvernement compte réaliser ne peut certainement être accompli sans l’implication des acteurs économiques que sont les patrons d’entreprises.

Les consultations avec ces derniers n’ont d’ailleurs pas tardé à être déclenchées par les pouvoirs publics dès l’annonce de ce plan, dont dépend grandement l’avenir du pays et son équilibre social.

Elles se poursuivent ces derniers jours à travers un défilé incessant, et soutenu, des organisations patronales chez Aïmene Benabderrahmane. Ces dernières se succèdent au siège du Premier ministère, et leurs représentants respectifs ne manquent pas l’occasion pour exposer l’approche qu’a chacun d’eux de la reprise économique et des mécanismes à mettre en place pour atteindre les objectifs énoncés dans le plan d’action du gouvernement.

Ces rencontres constituent assurément une démarche importante et à la fois utile, voire même primordiale, au vu de la richesse des débats et des idées qu’elles sont susceptibles d’apporter au projet de « décollage économique » que l’Etat compte actionner en cette année 2022.

Pour ce faire, l’avis des entrepreneurs est primordial, et tout retour à la période du cavalier seul des pouvoirs publics ne servirait en aucun cas les objectifs tracés par les ces derniers afin d’affranchir l’économie nationale de son étouffante dépendance des hydrocarbures et d’ouvrir la voie à d’autres secteurs pour la création de la richesse et de l’emploi.

Les compte-rendus des rencontres entre le Premier ministre et les organisations patronales font état d’une disponibilité partagée par les deux parties pour bâtir la diversification de l’économie nationale ensemble et en conformité avec le plan d’action du gouvernement.

Ces organisations manifestent même une certaine satisfaction à cet égard, en espérant que le nouveau code d’investissement viendra, enfin, libérer les initiatives en corrigeant les erreurs qui les ont bloquées depuis toujours.

