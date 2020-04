Le ministre de l’Education Mohamed Ouadjaout a poursuivi, hier, les réunions de concertation avec les partenaires sociaux du secteur en recevant un troisième et dernier contingent d’organisations syndicales.

M. Ouadjaout a, en effet, reçu le Syndicat national autonome des professeurs de l’enseignement moyen (Snapem), le Syndicat national des superviseurs et des adjoints de l’éducation (SNSAE), le Syndicat national des travailleurs de l’éducation (SNTE) et le Syndicat national des corps communs et des ouvriers professionnels de l’Education nationale (SNCCOPEN).

A l’ordre du jour de cette rencontre, qui clôt le cycle de concertations engagé par la tutelle, réfléchir et débattre des mesures envisageables pour ce qui reste de l’année scolaire.

« Cette réunion fait partie d’une série de réunions que j’ai entamées avec le partenaire social afin de connaître leurs points de vue et suggestions concernant les mesures envisageables pour ce qui reste de l’année scolaire », a dit Ouadjaout à l’adresse des syndicats du secteur.

Le ministre a fait part de « satisfaction » de l’attitude des représentants des syndicats qui font preuve d’un « grand sens de responsabilités, notamment pour leur qualité d’enseignant avant qu’ils soient syndicalistes ». Sauf que les deux parties n’avaient pas une approche convergente quant à la suite à donner au 3e trimestre de l’année scolaire suspendu à cause du coronavirus.

Les syndicats du secteur proposent, en effet, de comptabiliser les 1er et 2e trimestres pour le passage à un niveau supérieur, eu égard du progrès dans la mise en œuvre des programmes dans les trois cycles de l’enseignement qui se sont poursuivis jusqu’au 12 mars.

Ils proposent, également, l’annulation de l’examen de la 5e année primaire et celui du BEM en se contentant également de comptabiliser les résultats des deux premiers trimestres et de reporter, enfin, l’épreuve du bac à septembre prochain, en prenant en considération « l’évaluation continue ».

Certains syndicats estiment que l’hypothèse de la reprise des cours est à « écarter », car la date du 15 mai prochain correspond à celle de la fin de l’année scolaire dans une situation normale, expliquent-ils.

Mais, contre toute attente et au dernier jour des consultations engagées par M. Ouadjaout, c’est le Syndicat des inspecteurs de l’Education nationale (SIEN) qui est monté au créneau pour dénoncer son « exclusion» des concertations de la tutelle avec son partenaire social.

Nonobstant, le syndicat exprime sa disposition à enrichir les concertations en formulant des propositions et alternatives pour dépasser cette crise.

Pour les inspecteurs de l’Education, « la reprise des cours et l’organisation des examens nationaux ne peuvent avoir lieu si le coronavirus n’est pas éradiqué dans le pays ». Ils alertent dans ce sens sur les « conséquences d’une éventuelle reprise des cours notamment avec le manque criant en moyens de protection et des conditions dans les établissements scolaires qui ne permettent pas de reprendre les cours en cette situation de crise sanitaire.

Articles similaires