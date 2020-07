Fortement impactée par la double crise sanitaire et pétrolière, l’Algérie n’a plus de temps à perdre pour relancer son économie et la mettre sur la voie d’un développement tout aussi réel que durable. Dans cette perspective, la course contre la montre a déjà commencé à travers les dernières réunions du Conseil des ministres, dont le gros du contenu a été consacré à ce projet, sur lequel repose une grande partie de l’avenir du pays.

Les grandes lignes de cette relance y ont été exposées par les ministres dont les départements ont la charge de l’opérer. Ces derniers sont appelés à batailler encore davantage contre le temps dans les jours qui viennent pour être au rendez-vous de la mi-août prochain, à l’occasion de la rencontre tripartite sur le plan national de relance socio-économique que le président de la République a instruit son Premier ministre de préparer.

En attendant, les membres de l’Exécutif savent d’ores et déjà qu’ils peuvent compter sur un financement en conséquence pour mener à bien leur mission, dont principalement les 1 000 milliards de dinars que l’Etat est prêt à injecter immédiatement, et les dix milliards de dollars disponibles qui viendront s’ajouter aux économies susceptibles d’être faites sur les dépenses inhérentes aux services et autres études, tel que souligné par la Présidence relatif à la rencontre du mois prochain.

Celle-ci ne sera pas un rendez-vous ouvert aux seuls ministres concernés. Elle dépassera largement la circonscription d’un Conseil des ministres pour réunir tous ceux qui peuvent apporter leur pierre à l’édification de la relance économique. Et ces derniers évoluent, justement, loin des départements ministériels, mais très près de la sphère socio-économique du pays. Ce sont même eux qui font cette sphère, entre opérateurs économiques, responsables de banque et institutions financières et partenaires sociaux, à travers les organisations syndicales des travailleurs et patronales.

C’est donc tout ce beau monde qui est appelé à construire la relance visée, en servant, chacun dans son domaine névralgique, d’interlocuteur et d’éclaireur au gouvernement. Dans une démarche qui devra privilégier la cohésion et l’organisation. Sinon, l’argent risque de ne pas suffire une nouvelle fois.