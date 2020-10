Suite à la polémique suscitée depuis hier, surtout sur les réseaux sociaux, par la construction sur le toit d’un immeuble à Alger, situé sur le boulevard Krim Belkacem, la wilaya a réagit ce mardi. Dans un post publié sur sa page facebook, elle reprend le communiqué de sa Régie foncière (RFVA). Cette dernière explique que les travaux de construction en cours entrent dans le cadre de la reconstruction d’une résidence érigée durant l’époque coloniale après la chute du plafond du 6e étage. La même source indique que le but était de « préserver la sécurité des habitants de cet immeuble et des passants ». La régie précise également que le propriétaire possède un acte de propriété. Elle indique également que les travaux ont été lancés en collaboration avec le Contrôle technique des constructions (CTC) et les services concernés de la commune.

Le post publié sur la page facebook de la wilaya