Une unité de dépistage du cancer du col de l’utérus vient d’être ouverte et mise en service à la salle de soins de la zone rurale de Kesar Kelal relevant de la commune de Didouche Mourad (Nord de Constantine), a appris l’APS lundi auprès de la direction de la santé et de la population (DSP).

L’initiative est inscrite dans le cadre de la stratégie du ministère de la Santé visant l’amélioration des prestations de services en faveur de la population concernée par des soins au sein de cette structure de santé qui dépend de l’établissement public de santé de proximité (EPSP) de Hamma Bouziane (Nord de Constantine), a précisé le responsable de la cellule de l’information et de la communication à la DSP, Amir Aidoune. L’opération a pour objectif également, a révélé le même responsable, de limiter les déplacements des malades du cancer du col de l’utérus aux autres structures de santé loin de leurs lieux de résidence. Mettant en exergue le rôle important de cette prise en charge médicale spécialisée, M. Aidoune a indiqué dans ce même contexte qu’une équipe pluridisciplinaire composée de médecins et d’agents paramédicaux a été mobilisée pour encadrer l’opération. L’entrée en service de cette unité de santé aura aussi pour but de diminuer la pression exercée sur les autres infrastructures de santé en particulier le centre hospitalo-universitaire (CHU) Benbadis du chef-lieu de wilaya qui reçoit des malades de diverses wilayas de l’Est et du Sud-est du pays, tout en contribuant à la promotion des conditions de prise en charge des malades des zones d’ombre, a-t-il encore ajouté. Soulignant qu’une série de campagnes de sensibilisation et de prévention périodiques visant à réduire considérablement l’incidence du cancer du col de l’utérus est organisée tout au long de l’année, la même source a fait savoir que le programme de dépistage cible des femmes présentant des maladies, âgées entre 25 et 65 ans. Il est à noter que cette nouvelle unité de santé spécialisée prend en charge des patients atteints de cette pathologie relevant de diverses régions couvertes par l’EPSP Hamma Bouziane dont les communes de Messaoud Boudjeriou, Ibn Ziad, Didouche Mourad et de Hamma Bouziane en plus d’autres agglomérations limitrophes à l’instar de la commune de Zighoud Youcef.(APS)