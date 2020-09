Une fonctionnaire au centre hospitalo-universitaire, CHU-Benbadis, de Constantine a été arrêtée par les éléments de police judiciaire de la 3ème sûreté urbaine, pour implication dans le vol de matériel médical au sein l’établissement, a indiqué mercredi la cellule de communication de la sûreté de wilaya. Selon la même source, l’instruction de cette affaire a été déclenchée suite à une plainte relative à la possession de la mise en cause de matériel médical volé au CHU et dissimulé à son domicile. Une perquisition menée au domicile de l’employée a permis d’y découvrir du matériel médical dont des bavettes, des gants, une solution de glucose et des pansements, est-il précisé. L’enquête a révélé que la mise en cause a utilisé sa fonction au sein du CHU pour voler ces articles médicaux, selon la même source qui a indiqué que la concernée a été présentée devant le parquet. <

