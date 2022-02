Synthèse Salim Benour

Les travaux d’aménagement de deux pépinières dans la localité d’El Khroub seront terminés en mars prochain. Ces pépinières, qui appartiennent à l’association «les amis de l’environnement d’El Khroub», sont réaménagées et réhabilitées dans le cadre d’un projet de développement à caractère écologique, «Le Flux vert», et financées dans le cadre du programme Cap Del (Démocratie participative et développement local), lancé par le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) en collaboration avec le département de l’Intérieur et des Collectivités locales et le soutien de l’Union européenne. Les responsables des deux sites, indique le président de l’association Amar Bezzaz, assureront une exposition permanente des plants et plantes d’ornement et travailleront à ressusciter le métier du jardinage et la culture de l’environnement. M. Bezzaz a précisé à l’APS qu’en prévision de l’ouverture de l’exposition permanente dédiée aux plantes ornementales, l’association a assuré la formation de 45 jeunes en jardinage et entretien des plantes. Dans le cadre du même projet «Flux vert», l’association les amis de l’environnement d’El Khroub a également lancé une vaste campagne de sensibilisation en direction des élèves des écoles primaires Larbi-Ben M’hidi de la cité des 1600/Logements et Mouloud-Feraoun de la cité des 312/Logements, ainsi que de certaines cités de la ville d’El Khroub. Pour rappel, le programme Cap Del vise, à travers le renforcement des capacités des acteurs du développement local, «la promotion d’une gouvernance locale concertée et transparente, la consolidation de la cohésion sociale et l’émergence d’une économie locale solidaire et diversifiée». n

Béchar Saisie de plus de 6 kg de kif traité et arrestation de 4 dealers

Selon la cellule de communication de la Sûreté de wilaya de Béchar, dimanche 6 février, un réseau criminel organisé, spécialisé dans le trafic de drogue et composé de 4 individus, a été neutralisé par les éléments du service régional anti-drogue qui ont saisi en leur possession 6,7 kg de kif traité. L’opération, réalisée avec la contribution des services spécialisés du secteur militaire opérationnel de la 3e Région militaire, est intervenue sur exploitation d’informations faisant état de l’existence d’un réseau criminel de trafic de drogue s’apprêtant à introduire une grande quantité de drogue à Béchar, indique la même source. Les investigations policières, en étroite collaboration avec les services spécialisés du secteur militaire opérationnel, sous supervision du procureur de la République près le Tribunal de Béchar, a permis dans une première étape l’arrestation des 2 suspects à bord d’un véhicule utilitaire dont la fouille a permis la découverte de 6,7 kg de kif traité, a expliqué la source. La poursuite des investigations a permis l’identification et l’arrestation de 2 autres membres du réseau et la saisie de 2 véhicules utilitaires ainsi qu’un montant de 105,000 DA, a-t-on ajouté. Les quatre suspects (31 à 54 ans) ont été présentés à la justice et placés en détention provisoire sous les chefs d’inculpation notamment de détention illégale de drogue, commercialisation illégale, stockage, livraison, et transport de drogue, ainsi que contrebande utilisant un moyen de transport, a conclu la même source.