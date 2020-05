Un incendie s’est déclaré mardi après-midi dans trois hangars de stockage d’articles en matière plastique à la cité Djebli Ahmed à l’entrée de la commune de Hamma Bouziane, distante d’une trentaine de kilomètres de Constantine rapporte l’APS. L’incendie a provoqué la destruction d’une importante partie de ces hangars situés sur la route nationale (RN)79 reliant les wilayas de Constantine et de Mila, a indiqué le responsable de la cellule de l’information et de la communication de ce corps constitué le lieutenant Noureddine Tafer. Des moyens humains et matériels dont 13 camions anti-incendie et 2 ambulances ainsi que 60 sapeurs-pompiers, tous grades confondus, ont été mobilisés pour circonscrire les flammes et éviter leur propagation vers d’autres hangars ou habitations, a ajouté la même source. Aucune perte humaine n’a été déplorée précise la même source.

Articles similaires