Un comité de wilaya chargé du suivi de la gestion et de l’encadrement technique de la filière céréalière a été installé par les services de la wilaya de Constantine, au titre de la saison agricole (2022-2023), a-t-on appris lundi du directeur des services agricoles (DSA), Yacine Ghediri. Le comité regroupe des représentants de différents secteurs et instances partenaires, à l’instar de la Caisse régionale de mutualité agricole (CRMA), la Coopérative des céréales et des légumes secs ( CCLS), le bureau local de l’Union nationale des paysans algériens (UNPA), la Chambre d’agriculture (CA), la Banque de l’agriculture et du développement rural (BADR), les Directions de l’agriculture, du Commerce, de l’Energie et des Mines et les Ressources en eau, en plus des chefs de daïras, a précisé M. Ghediri. Supervisé par le wali de Constantine, Abdelkhalek Sayouda, ce comité a pour objectif de suivre sur le terrain les données liées à la production céréalière et l’itinéraire technique, depuis le lancement de la campagne labours-semailles jusqu’à l’opération de récolte, a indiqué le même responsable. L’opération vise également, a affirmé le même responsable, le suivi du parcours de collecte et de stockage de la production de cette filière stratégique, tout en contribuant à améliorer le rendement. Dans la wilaya de Constantine, la campagne labours-semailles a ciblé une superficie globale de 90.900 hectares dont 64.000 hectares réservés au blé dur, 18.000 hectares au blé tendre, 7670 hectares à l’orge et 1.200 hectares à l’avoine, selon les statistiques de la DSA. n

