Le tribunal de Ziadia à Constantine a condamné, dimanche soir, à un an de prison dont 6 mois avec sursis, l’auteur de la vidéo attentatoire au Centre hospitalo-universitaire, CHU-Dr Benbadis. L’inculpé, S. D., âgé de 32 ans était poursuivi pour «publication et diffusion d’informations tendancieuses susceptibles de porter atteinte à l’ordre public et à l’intérêt national par l’usage d’un réseau social». L’affaire remonte à fin juin dernier quand, le mis en cause avait diffusé une vidéo sur Facebook montrant des cercueils dans la cour de service de la morgue du CHU, avec un commentaire «prétendant que ces cercueils renfermeraient des corps exposées au soleil», rappelle-t-on. La direction du CHU de Constantine avait apporté dans un communiqué rendu public, un démenti catégorique affirmant ‘’qu’il s’agissait de cercueils vides entreposés dans la cour pour les utiliser en cas de besoin’’ et avait déposé plainte contre l’auteur de cette vidéo.

